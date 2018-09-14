Встреча лидеров Нормандской четверки состоится – Кучма

Сегодня, 20:45

У России нет другого пути, кроме как пойти на встречу, уверен второй президент Украины

 

Санкции против России основаны на Минских договоренностях. Фото: соцсети
Санкции против России основаны на Минских договоренностях. Фото: соцсети

После убийства главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко россияне слишком активно начали декларировать, что встреча в Нормандском формате невозможна. Но, несмотря на это, встреча состоится – у России нет другого пути, кроме как пойти на эту встречу. Об этом на полях 15-й Ялтинской европейской стратегии, отвечая на вопросы сайта "Сегодня", сказал второй президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма.

"Меркель и Макрон прежде всего выступают за то, чтобы эта встреча состоялась. Ну чем Россия может убеждать, что такая встреча не нужна? Она состоится. Только когда? К сожалению, не президент Украины устанавливает время. Слава Богу, что Нормандский формат есть. Благодаря Минским договоренностям, которые был вынужден подписать Порошенко, а он был вынужден согласиться на тот Протокол, потому что нужно было полномасштабные войну и боевые действия на Донбасс остановить. На Минских договоренностях стоят экономические санкции против России. Если закроем этот формат – нет торговых санкций. Почитайте, на основании чего продолжаются торговые санкции против России. На основании того, что не выполняются Минские договоренности", – сказал Леонид Кучма. 

По словам второго украинского президента, Россия спит и видит, как бы поставить крест на роботе ТКГ, но так, чтобы за этим стояла не Россия, а Украина.

"Тогда бы они имели возможность сказать, что, мол, видите, Украина же ничего не хочет делать, не выполняет Минские договоренности. Я постоянно говорю, прежде чем садиться за стол, я пью таблетку успокоительного, чтобы с ними разговаривать. Диалога и людей, которые бы имели возможность что-то решать, там нет. Но ТКГ очень много делает работы с точки зрения социальных, экономических и гуманитарных проблем", – подытожил Кучма. 

Напомним, Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука. На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей.
Кучма, захарченко, санкции против России , минские договоренности, ТКГ

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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