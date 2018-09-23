ВСУ мощно ударили из "Градов" на Азовском побережье: появилось эффектное видео

Украинские военные продолжат тренировки по отработке защиты морского побережья Украины от возможной атаки.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал на своей странице в Facebook видео стрельб из реактивных систем залпового огня "Град".

"Артиллерия ОС (Объединенных сил) всегда наготове к отражению российско-оккупационных войск", – написал он и пояснил в комментариях, что учения проходили на Азовском побережье по отражению атаки с моря.

Напомним, в июне морпехи и артиллеристы уже проводили стрельбу из "Ураганов" и "Градов". Украинские военные обороняли побережье от "атаки" с моря и уничтожали условного противника со стороны Крыма.

Отметим, что в последние месяцы Украина зачастила с учениями на морском направлении после начала новой российской агрессии, но уже в Азовском море. Эксперты не исключают, что Москва может решиться на военное вторжение с моря на материковую Украину. В конце августа в Украине проходили крупные военные учения "Шторм-2018" Военно-морских сил совместно с другими родами войск – авиация и корабли отражали "атаку с моря". Отрабатывалось отражение воздушного нападения противника, перегруппировка войск, подготовка районов к выполнению задач и осуществление противоподводно-диверсионной обороны и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.