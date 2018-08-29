Авиация и корабли отражали "атаку с моря": появились фото

Сегодня, 11:56

Украинские военные отрабатывали защиту украинского морского побережья от возможного вторжения


Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

В Украине начались крупные военные учения "Шторм-2018" Военно-морских сил совместно с другими родами войск, на которых отрабатывается отражение атаки с моря и противодействие вражескому десанту, сообщает Минобороны.

В маневрах задействованы Сухопутные войска, Воздушные силы, Силы спецопераций, пограничников, Нацгвардия и Госслужба специального транспорта Министерства обороны Украины.

Военные отмечают, что отрабатывалось отражение воздушного нападения противника, перегруппировка войск, подготовка районов к выполнению задач и осуществление противоподводно-диверсионной обороны и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Проведено перебазирование подразделений морской авиации на полевой аэродром и пополнение всех видов боеприпасов подразделениями обеспечения.

Как рассказывал в рамках этих учений командующий Военно-морскими силами адмирал Игорь Воронченко, Украина перебросит дополнительные силы в Азовское море. По его словам, планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направления для надежной защиты всех рубежей и мирной деятельности в акватории Азовского моря.

Также на днях провели учения военная авиация и сухопутные войска – военные ударили из танков и вертолетов. Это мероприятие также проходило в рамках тренировки по защите морского побережья Украины от возможно агрессии с Азовского направления.

Отметим, что украинские военные стали регулярно отрабатывать защиту украинского побережья не просто так, а из-за событий в Азовском море. В Украине неоднократно говорили о возможном вторжении России с моря. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.
атака, авиация, военные, азовское море, корабли, учения

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Источник:

"Сегодня"

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