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ВСУ на Донбассе отбили боевикам охоту к обстрелам: противник потерял живую силу и технику

Сегодня, 07:15

"Жарко" было под Мариуполем, на Светлодарской дуге и у Попасной

Facebook Оперативного командования ВСУ "Восток"
Facebook Оперативного командования ВСУ "Восток".
ВСУ на Донбассе отбили боевикам охоту к обстрелам: противник потерял живую силу и технику //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ee4/ff2/5c4ee4ff232f4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ee4/ff2/5c4ee4ff232f4.png Украина "Жарко" было под Мариуполем, на Светлодарской дуге и у Попасной

2 марта боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям ВСУ, трижды применив запрещенное "Минском" вооружение.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты:

  • дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Лебединского;
  • из минометов калибра 120 мм – вблизи Водяного;
  • из автоматических станковых гранатометов – в районе Верхнеторецкого;
  • из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у Песков;
  • из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Павлополя.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции подразделения Объединенных сил в районе Травневого из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрелов один наш защитник был ранен.

Личный состав подразделений, которые были обстреляны противником, ответил на вражеский огонь применением всех дежурных огневых средств.

По данным разведки, 2 марта один оккупант были ликвидирован и один ранен. Кроме того, уничтожена одну единица военной техники противника.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новозвановки и Золотого-4 из минометов калибра 120 мм, израсходовав 30 мин.

Потерь среди личного состава нет. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, говорится в сообщении штаба.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в результате мгновенной ответки ВСУ была уничтожена батарея россиян, прибывших на "практику" в Донецк .

Также сообщалось, что за февраль-2019 украинские военные уничтожили на Донбассе около 84 боевиков и еще почти 100 оккупантов ранили . Это стало следствие точного ответного огня на обстрелы врага. Еще было 24 небоевых потерь.

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Тег Донбасс, Мариуполь, попасная, Павлополь, Золотое, Светлодарская дуга, Травневое, ООС, ответка, потери боевиков

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Сегодня

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