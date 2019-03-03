ВСУ на Донбассе отбили боевикам охоту к обстрелам: противник потерял живую силу и технику
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2 марта боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям ВСУ, трижды применив запрещенное "Минском" вооружение.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты:
- дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Лебединского;
- из минометов калибра 120 мм – вблизи Водяного;
- из автоматических станковых гранатометов – в районе Верхнеторецкого;
- из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у Песков;
- из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Павлополя.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции подразделения Объединенных сил в районе Травневого из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрелов один наш защитник был ранен.
Личный состав подразделений, которые были обстреляны противником, ответил на вражеский огонь применением всех дежурных огневых средств.
По данным разведки, 2 марта один оккупант были ликвидирован и один ранен. Кроме того, уничтожена одну единица военной техники противника.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новозвановки и Золотого-4 из минометов калибра 120 мм, израсходовав 30 мин.
Потерь среди личного состава нет. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, говорится в сообщении штаба.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в результате мгновенной ответки ВСУ была уничтожена батарея россиян, прибывших на "практику" в Донецк .
Также сообщалось, что за февраль-2019 украинские военные уничтожили на Донбассе около 84 боевиков и еще почти 100 оккупантов ранили . Это стало следствие точного ответного огня на обстрелы врага. Еще было 24 небоевых потерь.
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