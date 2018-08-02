ВСУ на Донбассе ударили из противотанковых комплексов: появилось эффектное видео

На Донбассе украинские военные отстрелялись из противотанковых ракетных комплексов в рамках соревнований на лучший противотанковый расчет. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Так, в соревнованиях были задействованы такие ПТРК как "Штурм-С", "Конкурс", "Фагот" и "Стугна-П".

"Финал соревнований проходил в два этапа. В начале противотанкисты бригад, входящих в состав Объединенных сил, продемонстрировали личные навыки во время преодоление специальной полосы препятствий. После чего военнослужащие выполнили боевые пуски противотанковых ракет по неподвижным целям. Следует отметить, что стопроцентную меткость продемонстрировал ПТРК "Стугна-П", а это в очередной раз доказывает высокую эффективность данного комплекса отечественного производства", – сообщают военные.

Стоит отметить, что "Штурм-С", "Конкурс", "Фагот" – это противотанковые комплексы советского или уже российского производства, а "Стугна-П" – это новая разработка Украины, которая и показала класс перед другими ПТРК.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец сравнил Javelin с украинским ПТРК "Стугна". Украинские аналоги отличаются большей дальностью стрельбы и безопасностью для бойца, отметил он.

В свою очередь руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак подтвердил эффективность отечественного вооружения и заявил, что на испытаниях украинские "Скиф" и "Корсар" оказались не хуже Javelin.

ПТРК "Стугна" предназначен для поражения бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа ДОТ, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов. Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и хранилищ, снижает риск уничтожения наводчика обратным огневым ударом противника. Дальность стрельбы – до 5 тыс. м.

Фото: КБ "Луч"