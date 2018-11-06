ВСУ подвели итоги ракетных стрельб: опубликовано эффектное видео

Лучшим ракетчикам за успешную стрельбу вручили сертификаты на сумму до 150 тысяч гривен

Военные подвели итоги ракетных стрельб под Крымом на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, в которых были задействованы различные системы типы ракетных систем, а в роли мишеней выступали беспилотники.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, более 30 зенитных ракет по реальным и имитируемым мишеням было выпущено из семи типов зенитных ракетных комплексов: С-300ПС, С-300ПТ, С-300В1, "Бук-М", "Оса-АКМ", С-125М1, С-125-2Д1. Также отрабатывался имитируемый ракетный удар по самолетам. Почти все цели были поражены.

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Военные отметили, что среди ЗРК типа С-300 первое место занял зенитный ракетный дивизион С-300В1 с Умани, который впервые в истории совершил пуски из штатного вооружения. Второе место за ракетчиками ЗРК С-300ПТ из Никополя, а третье – занял дивизион С-300ПС с Киевской области. Победители получили от командующего Воздушных сил генерал-полковника Сергея Дроздова денежные сертификаты на сумму 150 000, 100 000 и 50 000 гривен соответственно.

Среди зенитных ракетных дивизионов "Бук-М1" лучшими стали оба подразделения из Стрыя. Они получили сертификаты на сумму 150 000 и 90 000 гривен.

Напомним, на днях в Украине отработали систему многоэшелонной ПВО. Вооруженные силы провели ракетные боевые стрельбы в Херсонской области на полигоне "Ягорлык". Украинские военные во время проведения боевых стрельб продемонстрировали высокое мастерство и профессионализм, эффективно уничтожая воздушные цели на разной дальности, а модернизированные зенитно-ракетные комплексы подтвердили заявленные тактико-технические характеристики.

В свою очередь начальник Генерального штаба Виктор Муженко рассказал об успехах боевых стрельб вблизи Крыма. По его словам, впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели.