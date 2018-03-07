ВСУ получат партию танков Т-84

Сегодня, 17:04

Танк может вести огонь управляемыми высокоточными противотанковыми ракетами на расстояние до 5 км

Танк Т-84. Фото: &quot;Укроборонпром&quot;
Танк Т-84. Фото: "Укроборонпром"

Завод им. Малышева и ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. Морозова" провели ремонт и модернизацию партии танков Т-84, которые будут отправлены в Вооруженные силы Украины, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что на заводе Малышева боевые машины прошли процедуры проверки, восстановления или полной замены всех основных узлов и агрегатов. После этого они отправились в конструкторское бюро Морозова на модернизацию.

"На Т-84 проводится замена электронных систем, в том числе, устанавливаются цифровые защищенные радиостанции. Также значительную модернизацию проходит прицельный комплекс Т-84. Благодаря этим мерам будет значительно повышена боевая эффективность Т-84 при любых погодных условиях и времени суток, при использовании противником активных или пассивных помех на поле боя в радио-, инфракрасном и оптическом диапазоне", – говорится в сообщении "Укроборонпрома".

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Теперь танки направлены на испытания в присутствии представителей Минобороны.

Танк Т-84 находится на вооружении ВСУ. Он оснащен 125-мм пушкой с автоматической зарядкой, которая, в том числе, способная вести огонь управляемыми высокоточными противотанковыми ракетами с дальностью поражения целей около 5 км. Благодаря 1200-сильному двигателю почти 50-тонный Т-84 может развивать скорость до 70 км/ч. За защиту танка отвечает современная украинская динамическая защита и комплекс электронно-оптического противодействия от управляемого вооружения.

Как рассказывал осенью прошлого года министр обороны Степан Полторак, ВСУ в зоне АТО вооружат танками "Оплот". Он отмечал, что в целом по состоянию на сентябрь 2017 года танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений украинской армии.

Также сайт "Сегодня" писал о том, какое новое вооружение получат ВСУ в 2018 году. Украинское войско намерены усилить по многим направлениям, в том числе мощными ракетными и противотанковыми комплексами.
танки, ВСУ, т-84

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Источник:

"Сегодня"

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