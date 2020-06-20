ВСУ получили новый беспилотник Spectator-М1

Беспилотник может находится в воздухе более двух часов и охватывать зону радиусом до 30 км

Компания "Меридиан" им. С.П. Королева передала Вооруженным силам Украины беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, выполнив заказ Министерства обороны, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

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Отметим, что ранее Минобороны уже приняло на вооружение модернизированные беспилотники Spectator-М1.

"Это первая поставка Вооруженным силам Украины беспилотного авиационного комплекса этой модификации. Spectator-М1 – наша общая разработка совместно с учеными Национального технического университета Украины "КПИ". В этой модификации усилены основные преимущества предыдущих моделей – отличная аэродинамика, малозаметность, защищенность от систем радиоэлектронной борьбы. Заканчивать работы над комплексом пришлось во время карантина, но мы выполнили свои обязательства перед Министерством обороны", – сообщил председатель правления ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева Вячеслав Проценко.

Беспилотный комплекс Spectator-М1 предназначен для разведки местности, может быть использован для мониторинга государственной границы, поисково-спасательных операций, мониторинга водных и лесных массивов и тому подобное.

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Благодаря удачной аэродинамике один такой беспилотник может находится в воздухе более двух часов и охватывать зону радиусом до 30 км. Повторный запуск БПЛА занимает до десяти минут и не требует специальных взлетных площадок или дополнительного аэродромного оборудования для эксплуатации.

Spectator-М1 прошел испытания и был принят на вооружение ВСУ в июне 2019 года. Предыдущие модификации БПАК Spectator M1 поставляются Министерству обороны и Пограничной службе Украины с 2015 года.

Отметим, что война на Донбассе застала Украину врасплох – современных беспилотников на вооружении армии не оказалось. "Птички" не только занимаются разведкой, но и позволяют скорректировать огонь. Вначале с помощью волонтеров, а после и государства, Украина начала закупать дорогостоящие беспилотники за границей. Но уже с 2016 года у страны появились свои собственные "воздушные разведчики". Читайте в нашем материале, нужны ли Украине зарубежные беспилотники.

Отметим, что сейчас украинские военные в основном по старинке сбивают вражеские БПЛА над своими опорными пунктами – дают автоматную или пулеметную очередь в небо. Однако в нашей стране уже появилось специальное оружие против дронов. Ранее мы писали, что в Украине разработали специальное ружье против беспилотников, с помощью которого вражеский БПЛА можно посадить за три минуты.

Видео: facebook.com/UkrainianLandForces

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