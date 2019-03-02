Вы сами отсторонились: Вселенский Патриарх ответил РПЦ по вопросу томоса для Украины

Подконтрольные Москве церкви призывали обсудить украинский вопрос на Всеправославном уровне

Фото: cerkvarium.org.

Вы сами отсторонились: Вселенский Патриарх ответил РПЦ по вопросу томоса для Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a2e/8fe/5c7a2e8fe6e8e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a2e/8fe/5c7a2e8fe6e8e.jpg 2019-03-02T09:21:00+02:00 Украина Подконтрольные Москве церкви призывали обсудить украинский вопрос на Всеправославном уровне

Вселенский патриарх Варфоломей отказался созвать Синаксис (Собрание) глав Автокефальных православных церквей для обсуждения темы автокефалии Православной Церкви Украины, об этом он сообщил в письме Антиохийской патриарху Иоанну Х, сообщает cerkvarium.

"Мы получили и читали внимательно письмо … № 100 от 31 декабря прошлого года, в котором Вы просите собрать Собор Предстоятелей Православных Церквей для того, чтобы уладить проблему в Украинской Церкви. В ответ мы Вас информируем, что после того, как четыре Православных Церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского Священного Собора, чему нет оправданий, и Ваша давняя Церковь была одной из них, Вселенский Патриархат имеет серьезные основания воздержаться от таких сборов на общеправославном уровне, которые будут тщетными, поскольку приведут к согласию только в том, что участники будут не согласны друг с другом", – говорится в письме.

Ранее глава Антиохийского патриархата обращался к Варфоломею с призывами обсудить "украинский вопрос" на Всеправославном уровне. С такой же просьбой обращались и другие Автокефальные Церкви, которые находятся в сфере влияния Москвы – Польская и Чешская. Примечательно, что Кипрская и Румынская церкви упомянули о возможности Всеправославного обсуждения этого вопроса, но не настаивали именно на таком формате. Киприоты призвали дать украинскому православию время на объединение, а румыны – очертили ряд условий, затрагивающих интересы этой церкви.

Как сообщалось, в Православную церковь Украины из Московского патриархата по состоянию на 26 февраля перешло 400 религиозных общин.

Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.

В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за принятое решение и объяснил плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. По его словам, благодаря принятому документу, теперь приходам в Украине будет проще выбирать свою подчиненность.

В свою очередь глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказывал недавно, когда завершится юридическое оформление ПЦУ. Он отметил, что в ближайшее время будет зарегистрирован руководящий орган – Киевская митрополия.

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