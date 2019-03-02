Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Вы сами отсторонились: Вселенский Патриарх ответил РПЦ по вопросу томоса для Украины

Сегодня, 09:21

Подконтрольные Москве церкви призывали обсудить украинский вопрос на Всеправославном уровне

Фото: cerkvarium.org
Фото: cerkvarium.org.
Вы сами отсторонились: Вселенский Патриарх ответил РПЦ по вопросу томоса для Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a2e/8fe/5c7a2e8fe6e8e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a2e/8fe/5c7a2e8fe6e8e.jpg Украина Подконтрольные Москве церкви призывали обсудить украинский вопрос на Всеправославном уровне

Вселенский патриарх Варфоломей отказался созвать Синаксис (Собрание) глав Автокефальных православных церквей для обсуждения темы автокефалии Православной Церкви Украины, об этом он сообщил в письме Антиохийской патриарху Иоанну Х, сообщает cerkvarium.

"Мы получили и читали внимательно письмо … № 100 от 31 декабря прошлого года, в котором Вы просите собрать Собор Предстоятелей Православных Церквей для того, чтобы уладить проблему в Украинской Церкви. В ответ мы Вас информируем, что после того, как четыре Православных Церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского Священного Собора, чему нет оправданий, и Ваша давняя Церковь была одной из них, Вселенский Патриархат имеет серьезные основания воздержаться от таких сборов на общеправославном уровне, которые будут тщетными, поскольку приведут к согласию только в том, что участники будут не согласны друг с другом", – говорится в письме.

Ранее глава Антиохийского патриархата обращался к Варфоломею с призывами обсудить "украинский вопрос" на Всеправославном уровне. С такой же просьбой обращались и другие Автокефальные Церкви, которые находятся в сфере влияния Москвы – Польская и Чешская. Примечательно, что Кипрская и Румынская церкви упомянули о возможности Всеправославного обсуждения этого вопроса, но не настаивали именно на таком формате. Киприоты призвали дать украинскому православию время на объединение, а румыны – очертили ряд условий, затрагивающих интересы этой церкви.

Как сообщалось, в Православную церковь Украины из Московского патриархата по состоянию на 26 февраля перешло 400 религиозных общин.

Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.

В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за принятое решение и объяснил плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. По его словам, благодаря принятому документу, теперь приходам в Украине будет проще выбирать свою подчиненность.

В свою очередь глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказывал недавно, когда завершится юридическое оформление ПЦУ. Он отметил, что в ближайшее время будет зарегистрирован руководящий орган – Киевская митрополия. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег патриарх, автокефалия, Варфоломей

Вы сейчас просматриваете новость " Вы сами отсторонились: Вселенский Патриарх ответил РПЦ по вопросу томоса для Украины". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вселенский патриархат обнародовал текст Томоса об автокефалии ПЦУ

14 января, 22:23

Документ опубликован на английском, греческом и украинском языках

Госсекретарь США приветствовал автокефалию украинской церкви

10 января, 23:41

Помпео отметил, что Соединенные Штаты продолжают твердо поддерживать религиозную свободу

Томос для Украины стал исторической катастрофой для Путина – Gazeta Wyborcza

9 января, 23:57

Украина перестала быть тем, что Москва считала своей "канонической территорией" со времен Переяславской рады

Названа дата доподписания Томоса об автокефалии Украинской церкви

8 января, 22:24

Грамоту о независимости ПЦУ патриарх Варфоломей передал Епифанию 6 января

Самые многодетные отцы российского шоу-бизнеса

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот

В Украине не станет еще двух банков

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента

В России забили тревогу из-за Крымского моста
Загрузка...

Когда в Украину придет весна: прогноз погоды на грядущий сезон

Вчера, 06:27

Настоящего тепла придется ждать 40 дней, а до того — мокнуть и мокнуть

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

28 февраля, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

28 февраля, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

Политический "Оскар-2019": Супрун получает приз за лучшую битву, а Янукович – за лучшую главную роль

28 февраля, 06:58

"Сегодня" раздало свои награды украинским политикам. Среди номинаций – лучший саундтрек и лучший фильм на иностранном языке

Скандал с Гриценко: Турчинов заступился за сына

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II