Выдержал обстрел и бездорожье: как военные испытывали броневик "Козак-2" (фото)
Перед принятием на вооружение, автомобиль проверили на надежность непробиваемость
В 2016 году бронеавтомобиль "Козак" уже проходил испытания на прочность, а теперь военные испытали усовершенствованную версию броневика: машина обуздала бездорожье, а броня выдержала обстрел, сообщает Министерство обороны.
Испытания броневика "Козак-2" проходили на полигоне под Житомиром, а проверяли его десантники, прежде, чем он поступит на вооружение в войска. Он прошел бездорожье, преодолевал водную преграду и показал надежность баллистической защиты – его обстреляли из стрелкового оружия.
"Начались испытания на танкодроме на полосе препятствий, где на бездорожье проверялась надежность и эксплуатация бронеавтомобиля в сложных условиях местности. После этого, на танковом огневом городке воины-десантники практически проверили броню и защитное стекло бронеавтомобиля "Казак-2". В частности, военнослужащие вели по машине огонь из автоматов, снайперской винтовки и пулемета Калашникова с разных расстояний. Результат – положительный", – говорится в сообщении.
Командующий ДШВ ВС Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что данный образец боевой техники зарекомендовал себя как надежный бронированный автомобиль с высокой проходимостью.
В это же время, на полигоне проводятся государственные испытания новой отечественной боевой бронированной машины "Казак-2М1". Этот броневик прошел те же испытания. Машина, возможно, тоже поступит на вооружение, отмечают военные.
Напомним, в конце февраля в Харькове испытали обновленный БТР-4. Бронетранспортер вооружен 30-мм автоматической пушкой, противотанковым комплексом и автоматическим гранатометом и пулеметом. Во время проверки он выдержал пулеметный огонь.
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