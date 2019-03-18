Выдержал обстрел и бездорожье: как военные испытывали броневик "Козак-2" (фото)

Перед принятием на вооружение, автомобиль проверили на надежность непробиваемость

Фото: Facebook

Выдержал обстрел и бездорожье: как военные испытывали броневик "Козак-2" (фото) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bbc/58d/5c8bbc58d6ad9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bbc/58d/5c8bbc58d6ad9.jpg 2019-03-18T06:38:00+02:00 Украина Перед принятием на вооружение, автомобиль проверили на надежность непробиваемость

В 2016 году бронеавтомобиль "Козак" уже проходил испытания на прочность, а теперь военные испытали усовершенствованную версию броневика: машина обуздала бездорожье, а броня выдержала обстрел, сообщает Министерство обороны.

Испытания броневика "Козак-2" проходили на полигоне под Житомиром, а проверяли его десантники, прежде, чем он поступит на вооружение в войска. Он прошел бездорожье, преодолевал водную преграду и показал надежность баллистической защиты – его обстреляли из стрелкового оружия.

"Начались испытания на танкодроме на полосе препятствий, где на бездорожье проверялась надежность и эксплуатация бронеавтомобиля в сложных условиях местности. После этого, на танковом огневом городке воины-десантники практически проверили броню и защитное стекло бронеавтомобиля "Казак-2". В частности, военнослужащие вели по машине огонь из автоматов, снайперской винтовки и пулемета Калашникова с разных расстояний. Результат – положительный", – говорится в сообщении.

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Командующий ДШВ ВС Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что данный образец боевой техники зарекомендовал себя как надежный бронированный автомобиль с высокой проходимостью.

В это же время, на полигоне проводятся государственные испытания новой отечественной боевой бронированной машины "Казак-2М1". Этот броневик прошел те же испытания. Машина, возможно, тоже поступит на вооружение, отмечают военные.



























Напомним, в конце февраля в Харькове испытали обновленный БТР-4. Бронетранспортер вооружен 30-мм автоматической пушкой, противотанковым комплексом и автоматическим гранатометом и пулеметом. Во время проверки он выдержал пулеметный огонь.

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