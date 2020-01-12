Выход на работу после праздников: эксперты дали советы о планировании

Размер в ноутбуках имеет значение / Фото: Unsplash

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В этом году на Новогодние праздники украинцы отдыхали немало – так, выходные были с 29 декабря по 1 января включительно, потом два рабочих дня и снова отдых — с 4 по 7 января. Такие затяжные выходные стали своеобразным мини-отпуском, после которого тяжело настроиться на рабочий лад.

Как включиться в рабочий график максимально эффективно и безболезненно – говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Эксперты советуют сразу после выхода на работу не взваливать на себя множество задач, а максимально плавно погружаться в рабочую среду.

"Есть хорошее правило для понедельников: это день раскачки и плавного погружения в рабочую неделю. И если взвалить на себе все задачи и решить выполнить их за понедельник, накопленных за выходные сил на остальные дни недели может не хватить. Так вот, Новый год, длительные выходные или отпуск – это условный понедельник, и начинать его лучше с планирования, выполнения более простых задач и установочных встреч", — рассказывает Виктория Желдак, исполняющая обязанности HRD в корпорации "Биосфера".

Она добавляет, что лучше всего распланировать задачи по приоритету, чтобы сохранить накопленный за каникулы энтузиазм на долгий период, но в то же время важно поставить на "раскачку" дедлайн, чтобы она не длилась неделями и не превратилась в прокрастинацию – откладывание на потом.

HR-эксперт Юлия Гречка также отмечает, что после длительных выходных важно входить в рабочий режим постепенно. Если вы менеджер ­— не пытайтесь в первый день работы организовать два собрания, всем поставить задачи и ожидать от людей работы в обычном ритме.

"Люди не роботы, нужно выходить на работу постепенно. Желательно не в понедельник, а в середине недели. Так у вас выходные дни придут быстрее, и организму будет легче пережить стресс от резкой смены режима отдыха на режим активной работы. Делайте чаще перерывы в течение рабочего дня, пейте больше жидкости. Если вы вышли на работу первый день — вечером обязательно отдохните, побудьте дома. Так организм быстрее адаптируется", — советует Юлия Гречка.

В рекрутинговой компании hh.ua|grc отмечают, что не стоит корить себя за трудную адаптацию к рабочему режиму, т. к. это абсолютно нормально.

"Сразу после отдыха включиться в работу могут только самые стойкие (18% участников исследования hh.ua|grc). А вот большинству нужен, по крайней мере, какой-то адаптационный период. Так, 70% опрошенных отметили: для возвращения к трудовым будням им понадобится день, несколько дней или даже неделя", — говорят в компании.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Как войти в рабочий ритм после праздников: советы экспертов" .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, какими после Нового года стали цены на продукты. Подробности — в сюжете.

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