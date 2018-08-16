Высшая квалификационная комиссия судей набирает экспертов для создания Антикоррупционного суда

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) ожидает согласования иностранными партнерами кандидатур в общественный совет международных экспертов, который примет участие в формировании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом рассказал глава комиссии Сергей Козьяков.

"Общественный совет международных экспертов – это представители различных международных организаций. Критерии их отбора прописаны в законе. То есть, это должно быть организация, у которой есть договор с Украиной о сотрудничестве в области борьбы с коррупцией", – объяснил он.

По словам Козьякова, ВККСУ разослала 15-ти таким международным организациям приглашение представить свои кандидатуры.

Он напомнил, что членов Общественного совета международных экспертов должно быть шесть, при этом кандидатур в совет должно быть не менее, чем по две на одну вакантную должность. Таким образом, ВККСУ должно привлечь не менее 12 экспертов, которые могли бы войти в совет.

Козьяков прогнозирует, что формирование ВАКС может быть завершено в марте 2019 года, однако для начала полноценной работы этого суда необходимо выполнить определенную законом процедуру назначения судей.

Он также сообщил, что в настоящее время о намерении принять участие в конкурсе на вакантные должности судей ВАКС заявили около 800 претендентов, из них менее 40% судей, отсальные – представители адвокатского корпуса.

Всего в ВАКС будут работать 39 судей. Конкурс на судей ВАКС будет проходить в несколько этапов: претендентов будут оценивать на профессиональную пригодность, затем пройдет психологическое тестирование, собеседование с психологом и, в завершение, собеседование с членами ВККСУ и представителями Общественного совета международных экспертов.

Напомним, 7 июня Верховная Рада Украины во втором чтении одобрила законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, ранее вспыхнул новый спор по ВАКС. Активисты уверены, что топ-коррупционеры избегут наказания. По мнению общественности, в ране принятом законе оказалась правка, о которой до этого не было слышно, и она могла серьезно изменить ситуацию в борьбе с коррупционерами.

Как сообщалось, Кристин Лагард рассказывала ранее, чего МВФ ожидает от Киева. Директор-распорядитель Международного валютного фонда настаивала на восстановлении нормы о рассмотрении Антикоррупционным судом всех дел в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции.