Высшая квалификационная комиссия судей набирает экспертов для создания Антикоррупционного суда
Глава ВККСУ дал прогноз по старту работы нового антикоррупционного органа
Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) ожидает согласования иностранными партнерами кандидатур в общественный совет международных экспертов, который примет участие в формировании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом рассказал глава комиссии Сергей Козьяков.
"Общественный совет международных экспертов – это представители различных международных организаций. Критерии их отбора прописаны в законе. То есть, это должно быть организация, у которой есть договор с Украиной о сотрудничестве в области борьбы с коррупцией", – объяснил он.
По словам Козьякова, ВККСУ разослала 15-ти таким международным организациям приглашение представить свои кандидатуры.
Он напомнил, что членов Общественного совета международных экспертов должно быть шесть, при этом кандидатур в совет должно быть не менее, чем по две на одну вакантную должность. Таким образом, ВККСУ должно привлечь не менее 12 экспертов, которые могли бы войти в совет.
Козьяков прогнозирует, что формирование ВАКС может быть завершено в марте 2019 года, однако для начала полноценной работы этого суда необходимо выполнить определенную законом процедуру назначения судей.
Он также сообщил, что в настоящее время о намерении принять участие в конкурсе на вакантные должности судей ВАКС заявили около 800 претендентов, из них менее 40% судей, отсальные – представители адвокатского корпуса.
Всего в ВАКС будут работать 39 судей. Конкурс на судей ВАКС будет проходить в несколько этапов: претендентов будут оценивать на профессиональную пригодность, затем пройдет психологическое тестирование, собеседование с психологом и, в завершение, собеседование с членами ВККСУ и представителями Общественного совета международных экспертов.
Напомним, 7 июня Верховная Рада Украины во втором чтении одобрила законопроект о Высшем антикоррупционном суде.
Напомним, ранее вспыхнул новый спор по ВАКС. Активисты уверены, что топ-коррупционеры избегут наказания. По мнению общественности, в ране принятом законе оказалась правка, о которой до этого не было слышно, и она могла серьезно изменить ситуацию в борьбе с коррупционерами.
Как сообщалось, Кристин Лагард рассказывала ранее, чего МВФ ожидает от Киева. Директор-распорядитель Международного валютного фонда настаивала на восстановлении нормы о рассмотрении Антикоррупционным судом всех дел в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции.
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