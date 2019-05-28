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"Я доказала, что имею право быть счастливой": дети из интернатов избавляются от страха перед взрослой жизнью

28 мая, 07:13

В гости к ребятам из интер­натов пришли ам­бассадор Фонда и выпускники

Вместе. Амбассадор Фонда, телеведущий Максим Сикора и его благодарные молодые слушательницы
Вместе. Амбассадор Фонда, телеведущий Максим Сикора и его благодарные молодые слушательницы. Фото: fdu.org.ua

Проект "Твоя суперсила" Фонда Рината Ахметова — это цикл мотивационных встреч воспитанников интернатных учреждений Донецкой области с амбассадорами — звездами телеканала "Украина". Известные и успешные люди своим примером демонстрируют, что мечты сбываются, главное — преодолеть страх, лень и сомнения. А также делятся секретами профессионального мастерства и успеха.

Истории побед

Формат проекта стал масштабнее — к команде амбассадоров присоединился телеведущий Максим Сикора, который принял участие в работе круглого стола на базе детского дома смешанного типа "Центр опеки" в Мариуполе. Кроме того, впервые для таких встреч "на огонек" заглянули и бывшие воспитанники интернатов со своими житейскими историями. Например, Анастасия Чалая с детства мечтала стать психологом и поэтому поступила в Днепровский нацуниверситет им. Олеся Гончара.

"Я 12 лет проучилась в интернате для детей с нарушениями слуха, но когда встал вопрос о том, куда поступать, без раздумий выбрала не специализированное заведение, а обычный вуз. Конечно, многие не принимали меня такой, какая есть, но я смогла это пережить и доказать всем, что имею столько же прав быть счастливой, как и другие люди. Всем детям из интернатов не надо стесняться этого факта. Вас определяет то, что заложено внутри вас, достаньте это и сделайте вашим знаменем", — сказала в своем выступлении Анастасия.

Сегодня она ведет активный образ жизни, занимается проектом "Звук тишины", разрабатывает программу для занятий языком жестов и обучает ему всех желающих.

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А недавний выпускник Николай Жолудев рассказал детям о том, как прошел путь от подростка из интерната до профессионального спортсмена, тренера по пауэрлифтингу.

"Часто на пути к цели у меня опускались руки от малейших неудач. В такие моменты я отгонял отчаяние. Придумал способ бороться с неверием в себя. Останавливался и думал, что раз мне хватило сил начать этот путь, значит, хватит и закончить его", — поделился воспоминаниями спортсмен.

Выпускник Эдуард Жучков рассказал, что его талант к пению проявился именно в интернате. Юноша не раз становился лауреатом всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей. При этом Эдуард закончил Приазовский технический университет по специальности "Организация международных перевозок".

"До этого я учился в музыкальном училище, но из-за проблем с голосовыми связками принял решение поступать в технический вуз, — вспоминал на встрече Эдуард. — Когда я сидел на высшей математике в университете, я ничего не понимал и с ужасом думал: "Куда я попал?". Но постепенно взял себя в руки, записался на дополнительные занятия — и окончил вуз с красным дипломом".

Николай Жолудев. Воспитанник интерната стал спортсменом
Николай Жолудев. Воспитанник интерната стал спортсменом Фото: fdu.org.ua

Достичь цели

Такие истории отрезвляюще подействовали на нынешних воспитанников интернатов. Страх перед взрослой жизнью уступил место уверенности в том, что все получится, а принятие решений перестало казаться чем-то недоступным. Со сцены с ребятами говорили их друзья, уже успешно идущие по пути своей жизни. Конечно, такой подход нашел в сердцах воспитанников горячий отклик.

"Помощь детям для Рината Ахметова всегда в приоритете, и "Твоя суперсила" — один из проектов Фонда, созданных с этой целью. Уже состоялось два этапа проекта, было проведено 20 мотивационных встреч в 9 интернатных учреждениях Донецкой области, которые посетили 662 ребенка. Этих ребят мотивировали к успеху, развитию талантов и способностей, вере в свои силы амбассадоры Фонда — звезды телеканала "Украина". На этот раз вместе с ними своими историями побед и достижений, секретами адаптации во взрослой жизни поделились те, кто еще совсем недавно сами были воспитанниками интернатов. А сейчас они создают семьи, воплощают мечты и достигают поставленных целей", — рассказала менеджер проектов Фонда Рината Ахметова Оксана Збитнева.

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Тег фонд Рината Ахметова, помощь детям, мечты, твоя суперсила

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АВТОР:

Станислав Донец

Источник:

Сегодня

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