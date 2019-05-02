"Главный вызов в жизни — вызов себе самому": амбассадоры Фонда Рината Ахметова продолжают поддерживать воспитанников интернатов

Дети из школы-интерната узнали, где брать силы для взрослой жизни

Вместе. Встречи детей с известными людьми в рамках проекта "Твоя суперсила" стали уже постоянными. Фото: fdu.org.ua

Амбассадоры Фонда Рината Ахметова продолжают мотивационные встречи с воспитанниками интернатных учреждений, на которых дети получают ответы на жизненные вопросы: кем стать, как достичь желаемой цели и чем руководствоваться во взрослой жизни? Такие встречи стали фундаментом для нового проекта Фонда "Твоя суперсила", который стартовал в конце прошлого года.

На днях известный телеведущий Олег Панюта побывал в Лиманской специальной общеобразовательной школе-интернате №34. Подросткам, которые здесь живут и учатся, было очень интересно пообщаться со знаменитостью и получить от него мастер-класс на тему взросления и адаптации в обществе после выхода из стен интернатного учреждения.

Стержень

Олег Панюта вместе с экспертом Фонда, психологом Надеждой Кондратюк смогли увлечь ребят разговором о взрослой жизни, ее ценностях и приоритетах. И рассказали главное — как самому найти в себе силы, чтобы жить полноценно и качественно.

"Посмотрите, вот ручка. Она без стержня. Ручка без стержня — пустышка. Наш стержень — те ценности, на которые можно опираться в жизни, — на примере объяснил Олег Панюта. — Те, кто вокруг меня, — моя сила, моя гордость, моя основа, моя жизнь. Для них я живу. И это не только семья, родные, друзья. Это все те люди, с которыми я хоть раз в жизни сталкивался и хотел бы увидеться еще. Жизнь надо любить, так же как и нашу Землю, природу, любить тех, кто думает, с чем завтра он войдет в новый день и что даст, а не возьмет от этого мира. Такие люди по-настоящему близки и важны".

Эксперт Фонда Надежда Кондратюк предложила ребятам определить те качества, которые важны во взрослой жизни, и объяснить свой выбор.

"В жизни важны любовь, добро, дружба. И смелость, чтобы помогать людям, спасать их", — сказал один из ребят, а остальные горячо поддержали его аплодисментами.

Главное, что благодаря такому общению подростки поняли простую вещь: в каждом их них есть свои таланты и способности, свои суперсилы. Важно их раскрыть и направить на создание собственного будущего, на реализацию своей мечты.

"Главный вызов в жизни — вызов себе самому. Побеждать свой страх, сомнения, лень, желание пожалеть себя, дать поблажку. За свою мечту, за свое будущее нужно начинать бороться уже сейчас. Нужно постоянно брать себя "на слабо". Добиваться большой цели своими маленькими ежедневными победами", — подытожил встречу телеведущий Олег Панюта.

Поддержка

Встречи известных личностей с детьми стали уже постоянными. Кроме общения с известными людьми, дети получают эксклюзивные подарки от Рината Ахметова — возможность приблизиться к своей мечте. "Сегодня" уже рассказывала и о юной певице Тане Матросовой, которая благодаря Ринату Ахметову уже записала песню в профессиональной студии, и о Максиме Пивне, проведшем целый день в пожарной части, ведь мечта мальчика — вырасти и стать спасателем. Такие мотивационные встречи обязательно будут продолжаться.

"Проект "Твоя суперсила" стал продолжением Акции "Ринат Ахметов — детям!". Это многолетняя традиция добра и личного участия, основанная Ринатом Ахметовым для того, чтобы менять жизнь детей к лучшему, помочь осуществиться мечте. Амбассадоры Фонда — звезды телеканала "Украина" — на мотивационных встречах своим примером показывают ребятам, лишенным родительского тепла, и детям с особенными потребностями, что достичь поставленной цели — реально", — рассказала Ирина Блажан, директор проектов Фонда.

В 2018 году амбассадоры провели 14 мотивационных встреч в девяти интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали более 500 ребят. Этой весной встречи прошли уже в пяти интернатных учреждениях, в мероприятиях приняли участие 162 подростка.

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