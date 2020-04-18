Яценюк призвал Зеленского немедленно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров

Наших ресурсов недостаточно, чтобы преодолеть еще один кризис, говорит политик

Лидер "Народного фронта", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк призвал президента Владимира Зеленского немедленно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров.

"Кроме коронавируса и экономического кризиса Украину охватили пожары. Это прямая угроза жизни каждого украинца", – заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что сейчас украинские спасатели и Министерство внутренних дел борются с тем, чтобы потушить эти пожары.

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"Вероятно, основная причина – это умышленные поджоги. И это должно быть подвергнуто жесткому наказанию", – подчеркнул он.

"Наших ресурсов недостаточно для того, чтобы преодолеть еще один кризис в Украине. Считаю, что президент Украины должен безотлагательно обратиться к генеральному секретарю НАТО и нашим партнерам из Альянса, а именно в Комитет по планированию чрезвычайных ситуаций, где Украина представлена ​​Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, – чтобы наши партнеры оказали нам неотложную помощь по тушению этих пожаров", – отметил Яценюк.

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Он также подчеркнул необходимость обратиться к партнерам из Европейского Союза: "Позвонить как президенту Европейской комиссии, так и главам правительств и президентам стран-соседей".

"В свое время мы им помогали, когда у них возникали чрезвычайные ситуации. Сейчас мы просим о помощи их. Украине нужна помощь для того, чтобы преодолеть еще один кризис", – подчеркнул Яценюк.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что Германия направит помощь Украине для тушения пожаров в Чернобыле .

Также писалось, что пожар в Чернобыльской зоне охватил уже пять лесничеств.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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