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Япония передаст Украине медоборудование на 1,4 млн долларов

20 июня, 13:35

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Оборудование отправят в госпитали в трех украинских городах

До конца 2020 года Украина получит от Японии партию медицинского оборудования на сумму 1,4 миллиона долларов США. Об этом заявил посол Японии в Украине Такаши Кураи во время встречи с министром обороны Украины Андреем Тараном.

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Как рассказали в пресс-службе Ммнобороны Украины, эта встреча состоялась 19 июня. Посол Японии напомнил о поддержке Японией стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграции и подтвердил принципиальную позицию своего государства касательно Крыма Донбасса.

"Япония с самого начала приобретения независимости Украины в 1991 году поддерживала и будет поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность", – заявил Такаши Кура.

Что касается медоборудования, то его передадут в Украину через представительство ООН и оправят в госпитали в Харькове, Львове и Ирпене.

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"С поставкой данного оборудования, помощь Вооруженным Силам Украины от Японии в медицинский отрасли может достичь 4 млн долл США. Это является существенным вкладом в обеспечение обороноспособности Украины путем сохранения жизней и здоровья украинских военнослужащих. Министерство обороны чрезвычайно ценит такой шаг Правительства Японии", – отметило Андрей Таран.

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Ранее мы сообщали, что Министерство обороны Германии выделит оборонному ведомству Украины 1,5 миллиона евро на закупку современного медоборудования.

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