Юристы рассказали, какую компенсацию могут ожидать пассажиры за отмену или задержку авиарейса

Если рейс задержали более, чем на сутки, пассажира должны накормить, разместить в отеле и предоставить трансфер.

В последние несколько недель Украина страдает от настоящего туристического коллапса. Украинцы, которые поехали на отдых за границу, долгое время на могли вернуться домой, другие не могли даже вылететь из страны, т.к. их рейсы постоянно переносились, задерживались или отменялись.

В том случае, если ваш рейс задержали более, чем на сутки, вас должны накормить, разместить в отеле, предоставить трансфер до гостиницы и обратно в аэропорт.

Также возмещение ущерба зависит от дальности перелета и от времени, на которое задерживают самолет. Например, если рейс задержали на пять часов, пассажир может либо потребовать возмещения стоимости билета и отказаться от перевозки, либо же изменить маршрут и перенести дату отправления.

Если рейс заменили со снижением класса, пассажиру должны возместить разницу в стоимости:

30% для рейсов дальностью до 1,5 тыс. км;

50% для рейсов от 1,5 до 3,5 тыс. км;

75% для рейсов свыше 3,5 тыс. км.

Также при более краткосрочной задержке рейса пассажирам должны предоставить питание, напитки и возможность совершить два телефонных звонка или послать факс/электронное письмо.

"Кроме выплаты вознаграждения перевозчик обязан предложить пассажиру на выбор возмещение стоимости перевозки в течение семи дней (наличными или банковским переводом) или изменение маршрута, которое должно осуществляться в соответствии с транспортными условиями приобретаемого ранее билета", – рассказывает юрист ЮК "ВОЛХВ" Ярослава Борка.

Юрист также добавляет, что если пассажирам отказано в перевозке против их воли, перевозчик должен выплатить им компенсацию в таких размерах:

250 евро – для рейсов дальностью до 1,5 тыс. км;

400 евро – для рейсов дальностью от 1,5 тыс. км до 3,5 тыс. км;

600 евро – для рейсов дальностью более 3,5 тыс. км.

Но, как поясняет юрист международной юридической фирмы Kinstellar Алексей Бурчевский, это более характерно для регулярных рейсов, нежели для чартерных. Он отмечает, что билет на чартерный рейс не считается подтвержденным до момента оплаты за него туроператором. И часто случается, что туроператоры до последнего момента задерживают деньги, которые они собрали с пассажиров, у себя, а потом перечисляют в авиакомпанию, за короткий промежуток времени до отлета.

"В случае регулярных рейсов билет считает подтвержденным с момента оплаты его пассажиром. Пассажир может за два-три месяца купить билет и получить гарантию того, что он улетит. Если авиакомпания отменяет рейс менее, чем за две недели до вылета, либо же переносит рейс с большой задержкой, либо у нее оказывается больше проданных билетов, чем мест в самолете – во всех этих случаях она обязана выплатить компенсацию в этих суммах, которые были упомянуты. И действительно, это зависит от длины рейса, на который вы купите тот или иной билет", – говорит Бурчевский.

Более детально о том, что же делать в таких ситуациях и как получить компенсацию, читайте в материале сайта "Сегодня": Проблемы в аэропортах: как добиться компенсации ущерба и что нужно знать об этом