За консультацию врача – 49 грн: в НСЗУ объяснили, почему такой тариф

Все тарифы нужно рассматривать в комплексе, отмечает руководитель НСЗУ

В январе Кабмин утвердил тарифы на медуслуги. По этим тарифам Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет платить медучреждениям .Не все тарифы удовлетворили врачей. Например, есть тариф за консультацию специализированного врача – 4942 грн на 100 пациентов. То есть, 49 грн за одного. В интервью сайту "Сегодня" Оксана Мовчан ответила, почему установлен такой тариф.

"Это не единственная услуга, которую оказывают в медучреждении. В комбинации различных услуг рождается наиболее выгодный и эффективный вариант для деятельности медучреждения. Есть услуги, которые должны быть. Без них не могут быть оказаны другие, более дорогие услуги. Разная доходность каждой услуги в одном медучреждении дают общую картину. Неправильно рассматривать тарифы в отрыве от всего остального", – ответила и.о. руководителя НСЗУ Оксана Мовчан.

Полное интервью читайте на сайте "Сегодня":"Вопрос о переносе медреформы не стоит", – интервью с главой Национальной службы здоровья.

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акже Мовчан добавила, что зарплата врачей будет зависить от коллективного договора в медучреждении. То есть, медикам нужно договариваться с главврачом о своей зарплате.

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Напомним, в апрелеЭто перечень медуслуг, за которые платит государство. Программа включает в себя экстренную, первичную медпомощь, специализированную и высокоспециализированную медпомощь, паллиативную помощь, реабилитацию, ведение беременности и роды, медпомощь детям до 16 лет.