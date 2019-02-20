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За неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 200 тысяч украинцев

Сегодня, 09:48

Кроме гриппа, в Украине еще и вспышка кори

В Тернопольской области выросло число больных гриппом и ОРВИ
В Тернопольской области выросло число больных гриппом и ОРВИ.
За неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 200 тысяч украинцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/030/e43/5c5030e436932.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/030/e43/5c5030e436932.jpg Украина Кроме гриппа, в Украине еще и вспышка кори

С 11 по 17 февраля в Украине гриппом и ОРВИ заболели 198,9 тысячи человек. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.

Также мы писали, как диагностировать грипп в домашних условиях. Температура, слабость и острая боль в глазах - повод бить тревогу.

Напомним, в этом году для украинцев доступны две вакцины против гриппа: "Ваксигрип Тетра" и "Джис Флю". Вакцину можно приобрести в аптеке за свой счет, поскольку иммунизация от гриппа не входит в календарь прививок.

Кроме того, в Украине свирепствует не только грипп, но и корь. С начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве. А 18 февраля в Киеве зафиксировали первую смерть от осложнений от кори.

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Тег грипп, эпидемия, ОРВИ

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