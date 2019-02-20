За неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 200 тысяч украинцев
Кроме гриппа, в Украине еще и вспышка кори
С 11 по 17 февраля в Украине гриппом и ОРВИ заболели 198,9 тысячи человек. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.
Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.
Также мы писали, как диагностировать грипп в домашних условиях. Температура, слабость и острая боль в глазах - повод бить тревогу.
Напомним, в этом году для украинцев доступны две вакцины против гриппа: "Ваксигрип Тетра" и "Джис Флю". Вакцину можно приобрести в аптеке за свой счет, поскольку иммунизация от гриппа не входит в календарь прививок.
Кроме того, в Украине свирепствует не только грипп, но и корь. С начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве. А 18 февраля в Киеве зафиксировали первую смерть от осложнений от кори.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " За неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 200 тысяч украинцев". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грипп в Запорожье: на карантин закрылись школы, детсады и десятки классов
В Запорожской области за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти девять тысяч людей
Грипп косит Европу: жертвами вируса стали более 100 человек
В одной только Сербии с начала года заболели более 100 тыс. человек