Корь бушует в Харьковской области

Всего с начала вспышки корью заболело более 100 тыс. человек

Фото: amicopediatra.it.

С начала года по 25 апреля корью в Украине заболели 43,7 тысячи человек, от осложнений кори умерло 16 человек. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

"С начала года (с 28 декабря 2018 до 25 апреля 2019) корью заболело 43 783 человека – 20 359 взрослых и 23 424 детей. От осложнений кори умерло 16 человек. От осложнений кори умерла 12-летняя девочка, которая не могла быть привита через противопоказания к вакцине", – отметили в сообщении.

Всего с начала вспышки корью заболело более 100 тыс. человек, 37 из которых умерли.

При этом, по оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 17-й недели 2019 корью заболели 2175 человек – 1108 взрослых и 1067 детей.

С 18 по 25 апреля больше новых случаев кори зарегистрировано в:

Харьковской обл. (311 больных: 227 взрослых и 84 ребенка),

г. Киев (229 больных: 111 взрослых и 118 детей),

Тернопольской (206: 73 взрослых и 133 ребенка),

Хмельницкой (191: 96 взрослых и 95 детей),

Киевской (165: 84 взрослых и 81 ребенок) областях.

Напомним, в 2018 году от осложнений кори в Украине умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом в течени года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

Также мы сообщали, что Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.

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