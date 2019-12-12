Задержана подозреваемая в убийстве Шеремета: адвокат назвал имя

Правоохранители сегодня сделали заявление о задержании подозреваемых по делу Шеремета

Павел Шеремета / Фото: УНИАН

Полиция задержала Юлию Кузьменко, которая подозревается в соучастии в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил в Facebook адвокат Влад Добош.

"Задержана Юлия Кузьменко по подозрению в соучастии в каком-то убийстве! Врача, волонтера! Еду к ней домой, должен быть обыск", – написал адвокат.

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Как заявил сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter, Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета.

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"Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела. Спасибо за службу", – написал он.

В свою очередь Андрей Антоненко написал в Facebook: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск".

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

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