ЗАГС или нотариус: украинцев ждет новая процедура бракосочетания и развода

Украинцев ожидает новая процедура развода и женитьбы. В Минюсте предлагают передать это право от ЗАГСов нотариусам. Эту идею впервые четыре года назад озвучил Павел Петренко, а нынешний министр Денис Малюська уже представил законопроект.

Реклама

Алина и Николай после четырнадцати лет знакомства наконец подали заявление в киевский ЗАГС. Гулять свадьбу будут, вероятно, на террасе ресторана. Но сценарий еще не писали. Знают, что будут в узком семейном кругу. Одно беспокоит влюбленных: хотели пожениться быстро, а им назначили на 21 июля.

РАЦС чи нотаріус? Нова процедура одруження та розлучення

Очередей нет, говорят в отделе регистрации. В 2020-м в столице оформили шесть тысяч браков. Меньше, чем в прошлом году. Хотя карантин уже не мешает. Ждать месяц требует Семейный кодекс. Немедленно женят только в особых случаях.

"Если вы молодые родители, у вас родился ребенок общий, это причина регистрировать брак прямо в день вашего обращения и подачи заявления. Если по состоянию здоровья ждать вы не можете, то тоже можно зарегистрировать. Или угроза для жизни. Это может быть для военнослужащих", – поясняет руководитель ЗАГСа Рада Дашутина.

"В принципе, быстрая женитьбе практикуется и сейчас. У нас есть услуга "брак за сутки". Нужно заплатить несколько тысяч гривень", – говорит Денис Малюська.

Министерство юстиции уже четыре года разрешает женить за 24 часа. Но проект до сих пор экспериментальный. А может стать нормой. Свадебный бум решили устроить за счет нотариусов. Готовят закон. Им разрешат регистрировать браки.

"Нотариус может удовлетворить больше прихотей клиента. Клиентоориентированность – наша ключевая идея в данном случае", – говорит Денис Малюська, министр юстиции.

У нотариуса Ирины Петровой много работы. Доверенности, наследство, купля-продажа. А теперь придется комнату искать для церемоний. Есть магнитола – можно включить Мендельсона. Есть свадебная черепаха. Куда легче будет с расторжением браков. Их тоже доверят нотариусам. Здесь главное – определить дееспособность клиентов, говорит Ирина. Чтобы жена не привела разводиться захмелевшего мужчину. Или наоборот.

"Если кто-то будет, например, под хмельком или не будет понимать значения своих действий, то нотариус откажет", – говорит Ирина Петрова, нотариус.

Реклама

На способности нотариуса как психолога полагаться не будут, говорит министр юстиции. Процедуры брака-развода пропишут четко. Чтобы не было споров, например, в отношении имущества или детей.

"Должно быть согласие обоих супругов – и мужа, и жены. В случае если это инициатива только одного из них, единственный путь расторгнуть брак – через суд. И второе. Если у супругов есть дети, нотариусу они должны предоставить договор, где будет предусмотрено: с кем остаются дети, как второй супруг будет иметь доступ к этим детям, как он будет принимать участие в воспитании, каким будет размер алиментов, как они будут выплачиваться", – говорит Малюська.

Если браки и разводы – это лишь планы, то другие изменения уже действуют. Правоохранители стали тщательнее контролировать операции с землей и недвижимостью. А регистраторов обязали дважды подтверждать свою личность. Таким образом ищут так называемых черных нотариусов.

Двойная идентификация. При сделках с недвижимостью нотариус теперь не просто ставит электронную подпись, но и подтверждает ее мобильным телефоном.

"Те, кто длительное время занимался рейдерством, переписывал собственность и злоупотреблял своими правами, – мы их вычистили с этого рынка. Мы этим занимались последние полгода активно. У нас около шести тысяч нотариусов работает. Вычистили мы в феврале 11 и плюс недавно еще несколько", – говорит Малюська.

Впрочем, завинчивание гаек – скорее исключение, чем правило. Минюст планирует ликвидировать институт государственных нотариусов и отдать все частным. Уверен, услуги от этого не подорожают, зато свободы больше. Например, трудно представить, чтобы государственные регистраторы кого-то женили в лесу или на пляже.

"Мы не выезжаем. У нас есть возможность выехать, если человек имеет медицинские показатели и не может физически приехать в отдел. Мы можем выезжать на регистрацию брака, если человек отбывает наказание", – говорит руководитель ЗАГСа.

А вот нотариус Ирина Петрова могла бы подняться на борт яхты с брачной процедурой. Как это пропишут в законе, еще не знает. Немного сомневается. Потому что для внесения в реестр нужен интернет и принтер – напечатать свидетельство.

Реклама

Напомним, ранее эксперты Института демографии и социсследований им. М. В. Птухи НАНУ называли средний возраст, когда украинцы предпочитают жениться и выходить замуж. Для женщин это 25 лет, для мужчин – 28. Заключение браков в ранней молодости становится редкостью.

А кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины Наталья Лавриненко сообщила, что украинцы не стали реже вступать в брак и много разводиться. По ее словам, не все так плохо с браками в стране.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама