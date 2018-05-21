Захарова оригинально "обосновала" арест украинского журналиста в России

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова уверяет, что арестованный 20 месяцев назад и обвиненный в шпионаже в России украинский журналист Роман Сущенко не являлся работником СМИ.

Об этом она заявила спикер в эфире одного из российских каналов, сообщает Укринформ.

"Это документальный факт. Это просто медицинский факт: г-н Сущенко не являлся журналистом, когда он въезжал на территорию РФ. Об этом говорят оформленные им документы. Он не подавал документы и заявление на оформление журналисткой визы, либо аккредитации МИД, или какой-либо другой формы деятельности он не заявлял, которая хотя бы косвенно свидетельствовала, что он будет заниматься информационной работой", – подчеркнула она.

По словам Захаровой, "любые сравнения Сущенко с корреспондентами "РИА Новости Украина" беспочвенны не по каким-то моральным высоким стандартам, а просто в юридической плоскости".

Она уверяет, что журналисты "РИА Новости Украина" "имели весь пакет украинских документов на осуществление своей деятельности". И, по ее мнению, "именно журналистская деятельность, послужила поводом для сначала обысков, а потом арестов и всего того комплекса заявлений, которые были сделаны".

Спикер МИД, также назвала бессмысленными обвинения "РИА Новости Украина" в получении денег от России якобы за государственную измену, поскольку российские СМИ и "Россия Сегодня" платят за сюжеты своим корреспондентам по всему миру, а украинские силовики просто ведут "антироссийскую пропаганду".

Напомним, парижский корреспондент агентства Укринформ Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве еще в сентябре 2016 года.

Его обвинили в "шпионаже", а в ФСБ РФ заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист Укринформа – разведчик.

В Укринформе заявили, что все обвинения в "шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.