Захватить страну без боя: эксперт рассказал о невоенной угрозе для Украины

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Несмотря на то, что в Украине существует концепция о борьбе с терроризмом, это может быть очень серьезной проблемой для нашей стран и та же Россия сможет в случае необходимости нанести Украине серьезный вред.

Об этом рассказал "Фактам" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, один из вариантов ведения современной войны — это искусственное создание управляемого хаоса, который можно посеять с помощью террористических атак.

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"Противник, это в нашем случае Россия, начинает серию терактов на территории Украины. Выбираются 3—4 крупных города, в которых умышленно устраивается масштабная авария, например, на водоканале или, что еще лучше для террористов, электрических подстанциях. Свет потух во всем городе, мобильной связи нет, интернета нет, средства массовой информации не работают, наступает мрак и хаос. А потом приходят маргинальные элементы и начинают кричать: "У нас все плохо, Путин введи войска!" Яркий пример — Донецк и Луганск в 2014 году. Это может вызвать панику в обществе. Кроме того, подобные массовые акции способны подорвать экономику, потому что возрастает спрос на товары первой необходимости и продукты, что не может не разбалансировать всю систему как социальной, так и экономической стабильности государства. Вот вам и захват страны фактически без боя", – рассказал Жданов.

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Военный эксперт также отметил, что в Украине развалена агентурная сеть, которая является основой для борьбы с терроризмом.

"Агентурная сеть — это ведь основа борьбы с терроризмом. Это же люди, которые находятся в той среде, где террористы готовят свои атаки. Только благодаря работе агентурной сети, мы можем владеть ситуацией", – добавил он.

Как мы ранее сообщали, СБУ предупредила восемь терактов в Украине в 2018 году. Всего же в период с 2016 по 2018 годы в Украине предупредили 28 террористических актов.

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