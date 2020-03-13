Имитировали женские голоса: украинцев обокрали на рекордную сумму прямо из СИЗО

Банки, а также многочисленные новостные сюжеты регулярно предупреждают: не сообщайте никому данные своей банковской карты. Тем не менее, украинцы продолжают попадаться на "удочку" мошенников, которые по телефону их обворовывают.

Так, на днях полицейские Сумской области разоблачили группировку аферистов, которые, не выходя из СИЗО, обворовали доверчивых жертв на рекордную сумму – более 300 тыс. грн. Как рассказал сайту "Сегодня" спикер полиции Сумской области Владимир Крупецких, злоумышленники, представляясь сотрудниками банков, звонили гражданам и сообщали, что их банковские карты в опасности.

"Мошенники звонили гражданам и сообщали, что с их карт кто-то пытался незаконно снять деньги. Затем предлагали позвонить на определенные номера телефонов и сообщить свои персональные данные. Во время такого общения граждане называли номера карт и пин-коды, после чего лишались своих денег", – рассказал нам Крупецких.

При расследовании полиция установила, что мошенническую схему организовали лица, находящиеся в следственных изоляторах.

"Находясь в СИЗО, один из мужчин, имевший влияние на узников, привлек их к преступной деятельности, – сообщили в отделе коммуникаций полиции Сумской области. – Часть полученных преступным путем денег передавалась в так называемый уголовный "фонд". Также было установлено, что ради конспирации злоумышленники даже имитировали женские голоса. Сейчас следствие установило причастность группировки минимум к 20 фактам мошенничества. По такой схеме фигуранты завладели деньгами на сумму более 300 тыс. грн. Среди потерпевших – жители Киева и Киевской области. Также на днях силовики вместе со спецназом провели обыски в камерах фигурантов. Были обнаружены мобильные телефоны, сим-карты и "черновые" записи. Организатору схемы и четырем фигурантам предъявлены подозрения по статье "Мошенничество". Если их вину докажет суд, то им грозит от 3 до 8 лет тюрьмы".

Как оказалось, за последние две недели это не единственное громкое разоблачение в местах лишения свободы. Недавно полиция Ровенской области вместе с другими силовиками разоблачили так называемого "смотрящего" за тюрьмой. По данным полиции, последний, будучи сам узником, организовал группировку из заключенных, которая шантажировала иных арестантов и требовала уплаты необходимых сумм. В противном случае банда грозила физической расправой и разглашением конфиденциальной информации.

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"Во время процессуальных действий правоохранители задокументировали факт вымогательства 5 тысяч долларов у одного из осужденных", – сообщили полицейские.

Копы открыли уголовное производство по статье "Вымогательство", подозреваемым грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, по статистике правозащитников за прошлый год, в стране каждый третий пострадавший от мошенничества не спешит обращаться за помощью к правоохранителям.

Впрочем, есть простые способы, как противостоять телефонным мошенникам. Подробности – в сюжете:

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