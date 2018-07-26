Заместитель Климкина встретился с главой ОБСЕ: стали известны детали переговоров

Вчера, 13:29

Европа поддерживает суверенитет и территориальну целостность Украины и продолжает содействовать достижению мира на Донбассе

twitter.com/MFA_Ukraine
twitter.com/MFA_Ukraine

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, который прибыл с рабочим визитом в Украину.

По словам генсека ОБСЕ, переговоры прошли конструктивно и в дружеской атмосфере.

В своем Twitter Гремингер поблагодарил МИД и правительство Украины за поддержку работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Украинский МИД подтвердил, что Боднарь провел "всестороннюю встречу" генеральным секретарем ОБСЕ, отметив, что на ней также присутствовал заместитель министра иностранных дел Италии Гульельмо Пиччи.

Собеседники заверили украинского замминистра в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также содействии в достижении мира на Донбассе, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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Ранее стало известно о том, что 27 июля Гремингер планирует посетить Донбасс и провести брифинг в Краматорске.

Кроме того, в марте сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет следить за ситуацией в зоне проведения АТО с помощью беспилотных летательных аппаратов.
обсе, Донбасс, МИД Украины, ато, Гремингер

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Источник:

"Сегодня"

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