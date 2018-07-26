Заместитель Климкина встретился с главой ОБСЕ: стали известны детали переговоров

Европа поддерживает суверенитет и территориальну целостность Украины и продолжает содействовать достижению мира на Донбассе

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, который прибыл с рабочим визитом в Украину.

По словам генсека ОБСЕ, переговоры прошли конструктивно и в дружеской атмосфере.

В своем Twitter Гремингер поблагодарил МИД и правительство Украины за поддержку работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Украинский МИД подтвердил, что Боднарь провел "всестороннюю встречу" генеральным секретарем ОБСЕ, отметив, что на ней также присутствовал заместитель министра иностранных дел Италии Гульельмо Пиччи.

Собеседники заверили украинского замминистра в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также содействии в достижении мира на Донбассе, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно о том, что 27 июля Гремингер планирует посетить Донбасс и провести брифинг в Краматорске.

Кроме того, в марте сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет следить за ситуацией в зоне проведения АТО с помощью беспилотных летательных аппаратов.