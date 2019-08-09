Замораживание США глобальных гуманитарных программ может затронуть и Украину

Этот административный шаг в Вашингтоне касается стран всего мира

/ Фото: AFP

Приостановка Белым домом действия глобальных гуманитарных программ может коснуться и Украины.

Об этом заявил журналистам временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, – пишет Укринформ.

"Этот административный шаг в Вашингтоне касается стран всего мира. Бюджетный процесс в США, так же как в Украине и других странах мира, чрезвычайно сложен. Никогда не хватает денег для того, чтобы сделать все, что хотелось бы, поэтому всегда возникает даже в середине года необходимость каких-то изменений и пересогласований. Мы остаемся преданными делу помощи Украине в ее политическом и экономическом развитии, поддержании ее безопасности. Эта наша приверженность остается в силе в этом году и останется в силе в следующем", – сказал Тейлор.

Замораживание большинства фондов американской иностранной помощи будет иметь влияние на конкретные программы помощи Украине.

"Программы для Украины испытывают не большего и не меньшего влияния, чем все остальные программы в мире", – резюмировал американский дипломат.

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Добавим, что администрация США заморозила часть выделенных американским Конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам. Фонды не будут использовать, пока Государственный департамент США и Агентство США по международному развитию (USAID. – Ред) не проведут их ревизию.

Они должны изучить, сколько средств находится на счетах и как они расходуются. Но средства необходимо истратить до 30 сентября, когда в США кончается финансовый год, иначе срок действия разрешения на их использования истечет.

Объем фондов, о которых идет речь, может составлять от 2 до 4 млрд долларов. Средства должны быть израсходованы на финансирование международных организаций, международных миротворческих миссий, борьбу с наркотиками, здравоохранение, помощь в развитии, а также содействие вооруженным силам иностранных государств и помощь государствам в Европе, Евразии и Центральной Азии.

Напомним, начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

Как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично тогдашний президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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