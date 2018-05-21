Заселилось уже 250 тысяч россиян: как РФ меняет население Крыма

Россия свозит в оккупированный Крым десятки тысяч россиян, а для местного населения создают невыносимые условия, чтобы крымчане сами выезжали с полуострова. Таким образом Кремль пытается заселить аннексированную территорию нужными ему людьми. Об этом написал на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Для Москвы представляют ценность только три категории жителей полуострова – персонал военной базы; внешняя обслуга, которая помогает обеспечивать функционирование базы; "живой щит", который используется для прикрытия агрессии, а также манипуляций "гуманитарными вопросами" на международной арене. Все остальные люди, как и сектора экономики / виды деятельности, необходимые для их жизнеобеспечения, с точки зрения Кремля – это балласт. Российские власти последовательно осуществляют замену населения Крыма, стремясь повысить долю безоговорочно лояльных граждан, никак не связанных с Украиной", – пишет Тымчук.

По его словам, на украинском полуострове за время оккупации появилось почти 11% россиян от общего количества жителей.

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"По состоянию на 1 января 2018 г., согласно данным российской статистики, на полуострове проживало 2 млн. 346,4 тыс. человек, в том числе в Крыму — 1 млн. 913,7 тыс. чел., в Севастополе — 432,7 тыс. чел. На практике ситуация несколько отличается от официальных цифр. Так, по оценочным данным, население Севастополя составляет не 430 тыс., а порядка 600 тыс. человек. В Крым "в командировку" приезжают разнообразные силовики и чиновники, которых статистика фиксирует лишь отчасти. Официальные цифры Росстата указывают, что за 4,5 года в аннексированный Крым "мигрировало" 247,5 тыс. человек. Выехали из Крыма чуть более 140 тыс. "мигрантов". За счет миграции Крым получил "чистыми" более 107 тыс. новых людей", – объясняет координатор ИС.

Также отмечается, что большинство новоприбывших остались, а выезжали (по разным мотивам) в основном местные жители, проживавшие в Крыму до оккупации.

"Даже официальные российские данные указывают, что население Крыма за годы оккупации заменилось на порядка 17%. А если учесть тех, кого не улавливает статистика, то замена составит минимум 20-25%. По сути, это уже на четверть другой Крым, если смотреть с точки зрения населения. Нюанс в том, что для России это абсолютно приемлемый сценарий", – пояснил Тымчук.

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Он подчеркнул, что Кремль уже минимально наполнил оккупированный полуостров лояльными кадрами и перейдет ко второй фазе "освоения": начнет системно вытеснять лишних людей, в том числе – буйных ватников и активных пособников аннексии.

"Модель будет очень простая. Естественно, никто не будет устраивать явные депортации, чтобы не нарываться на обвинения. Просто будут создаваться невыносимые условия. А по мере оттока граждан (чтобы этот отток не был заметен) постепенно будут "учитывать" тех, кто переехал после 2014 г. и фактически проживает в Крыму, но "в списках не значится". Что характерно, в "группу риска" для вытеснения первыми попадут те местные жители, кто знает, как на самом деле осуществлялась аннексия, и кто помогал ее проводить. Потому что они – живые свидетели того, что власть в принципе может меняться", – добавил Тымчук.

Ранее в подобном духе высказывался и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, Россия усиленно заселяет Крым россиянами. Перебрасывая туда военных с семьями, Москва пытается искусственно изменить состав населения полуострова, отметил чиновник.

В свою очередь уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев говорил, что РФ завезла в Крым 300 тысяч россиян и это военное преступление. Также с Донбасса на оккупированный полуостров 250 тысяч человек, среди которых и бандиты, отметил нардеп.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.