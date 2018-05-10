Предатели Украины не нужны даже России: Тымчук указал на любопытный момент в Крыму

После вторжения в Крым Россия начала на свой лад обустраивать захваченную территорию и не допускают в некоторые местные органы людей, предавших Украину. Группа "Информационное сопротивление", координатором которой является нардеп Дмитрий Тымчук, проанализировала весь руководящий состав созданного на полуострове Следственного комитета РФ.

Оказалось, что все руководящие посты в данной структуре занимают россияне, которые приехали в Крым со всех уголков РФ – с Камчатки, с Чукотки, с Алтая и т.д. По его словам, в СК РФ по Крыму нет ни одного уроженца полуострова, предавшего Украину.

Тымчук указал, что этой структуры в составе Украины не было и она была создана с нуля, а за четыре года в ее руководство даже на локальном уровне не был допущен ни один крымчанин.

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"Всех правоохранителей-перебежчиков просто вычеркнули как неблагонадежных. К ответственной работе их не допускают, только к самой грязной и неблагодарной. В целом это логично, потому что Следком расследует преступления, совершенные силовиками, правоохранителями, лицами, занимающими выборные должности, судьями и т.д. Как может расследовать преступление, например, военнослужащего, человек, который сам вчера изменил присяге? Но, с другой стороны, это предельно красноречиво указывает, как в Москве на самом деле относятся к населению Крыма. Кремль наглядно демонстрирует, что для него никакого мифического "народа Крыма" не существует. Поэтому никакого "волеизъявления" и никакого "воссоединения" в принципе быть не могло", – написал в Facebook нардеп.

Он подчеркнул, что Россия на свой лад обустраивает захваченную территорию, превращая Крым в большую военную базу, допуская коллаборантов лишь в оккупационную администрацию, а в другие структуры предателям вход закрыт.

Ранее Дмитрий Тымчук рассказывал, что РФ избавляется от предателей Украины в Крыму. Россия проводит целенаправленную политику "вымывания" военных кадров и работников "власти". По его словам, Кремль проводит вынужденную "ротацию" командного состава в Крыму из числа предателей Украины, чтобы предотвратить попытки деоккупации полуострова.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказывал, сколько силовиков предали Украину. По его словам, после начала аннексии Крыма на сторону оккупантов перешли практически все силовые структуры полуострова, а также большинство военнослужащих. По его словам, 99% сотрудников СБУ и МВД в Крыму предали Украину.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.