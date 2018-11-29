Завершен всеукраинский студенческий конкурс – победители поедут в Германию
"Пищевые технологии 2019" объединили 1000 студентов пищевых вузов со всей Украины
29 ноября благотворительный фонд Бориса Колесникова огласил имена победителей всеукраинского студенческого конкурса "Пищевые технологии 2019". Проект проводился второй раз с целью поддержать талантливую молодежь и ее перспективные и актуальные бизнес-идеи.
"Пищевые технологии 2019" объединили 1 000 студентов пищевых вузов со всей Украины. Конкурсанты прошли два этапа отбора, в том числе презентовали экспертам пищевой отрасли собственные разработки. Члены жюри (директор мясокомбината компании "АПК Инвест" Иван Башкир, начальник производственного отдела "Конти" Татьяна Курчаева, начальник отдела биологического контроля "Артвайнери" Алена Зеленая и начальник отдела технического контроля "Артвайнери" Наталия Золотарь) выбрали 30 студенческих стартапов в сфере пищевых технологий, которые заслуживают внимания инвесторов.
Среди лучших бизнес-решений – разработка технологии приготовления шоколадных батончиков для профилактики раковых заболеваний; проект пекарни-кофейни семейного типа для людей с физическими особенностями; идея online-платформы для создания собственного молочного продукта; пивное мороженое и его рецептура; сырный продукт с использованием экстракта чечевицы; технология производства оздоровительных кондитерских изделий из тыквы; инъектирование мяса для шашлыка и многие другие.
Победители были награждены дипломами на поездку в Кельн, на одну из лучших европейских выставок кондитерских изделий и снеков ISM 2019. Юные инженеры-технологи отправятся в Германию в январе. Они проведут два дня на форуме, где их ожидает знакомство с новинками и инновациями кондитерской промышленности (сырье, технологии производства сладостей, мороженого, выпечки, снеков), презентации и мастер-классы от зарубежных специалистов, посещение стендов ведущих мировых и отечественных брендов. У студентов также будет возможность договориться об обмене опытом и стажировке на лучших производствах мира.
Президент благотворительного фонда Борис Колесников поприветствовал победителей проекта и подчеркнул, что за такими креативными и талантливыми студентами – будущее пищевой отрасли Украины. "Поздравляю победителей, они заслужили признание. Конкурс был сложным, с массой интересных концепций, многие из которых будут иметь практическое применение. Хочется поблагодарить родителей и педагогические коллективы, которые подготовили великолепных специалистов. В Кельне студенты познакомятся со своими коллегами, увидят лучшие компании мира и то, как они работают. Уверен, наши юные пищевики ни в чем не уступают лучшим мировым специалистам пищевой промышленности", – отметил Борис Колесников.
Эксперты уверены – в Украине много целеустремленной молодежи и благодаря подобным инициативам, у нее есть шанс заявить о себе и своих проектах, начать карьеру предпринимателей, развиваться в отрасли. "Меня радует, что стартаперы все чаще останавливаются на вопросах здорового образа жизни, правильного питания, технологиях создания уникальных продуктов. Это здоровье и долголетие нации. Но еще больше радует факт, что находятся люди, которые готовы инициировать благотворительные конкурсы, поддерживать юных пищевиков и инвестировать в их идеи", – рассказал член жюри конкурса "Пищевые технологии 2019", директор компании "АПК-Инвест" Иван Башкир.
Напомним, Фонд Бориса Колесникова в течение 10 лет реализует образовательные программы для украинских студентов, цель которых – воспитать технически грамотное молодое поколение специалистов в стране.
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