Завершен всеукраинский студенческий конкурс – победители поедут в Германию

29 ноября благотворительный фонд Бориса Колесникова огласил имена победителей всеукраинского студенческого конкурса "Пищевые технологии 2019". Проект проводился второй раз с целью поддержать талантливую молодежь и ее перспективные и актуальные бизнес-идеи.



"Пищевые технологии 2019" объединили 1 000 студентов пищевых вузов со всей Украины. Конкурсанты прошли два этапа отбора, в том числе презентовали экспертам пищевой отрасли собственные разработки. Члены жюри (директор мясокомбината компании "АПК Инвест" Иван Башкир, начальник производственного отдела "Конти" Татьяна Курчаева, начальник отдела биологического контроля "Артвайнери" Алена Зеленая и начальник отдела технического контроля "Артвайнери" Наталия Золотарь) выбрали 30 студенческих стартапов в сфере пищевых технологий, которые заслуживают внимания инвесторов.





Среди лучших бизнес-решений – разработка технологии приготовления шоколадных батончиков для профилактики раковых заболеваний; проект пекарни-кофейни семейного типа для людей с физическими особенностями; идея online-платформы для создания собственного молочного продукта; пивное мороженое и его рецептура; сырный продукт с использованием экстракта чечевицы; технология производства оздоровительных кондитерских изделий из тыквы; инъектирование мяса для шашлыка и многие другие.





Победители были награждены дипломами на поездку в Кельн, на одну из лучших европейских выставок кондитерских изделий и снеков ISM 2019. Юные инженеры-технологи отправятся в Германию в январе. Они проведут два дня на форуме, где их ожидает знакомство с новинками и инновациями кондитерской промышленности (сырье, технологии производства сладостей, мороженого, выпечки, снеков), презентации и мастер-классы от зарубежных специалистов, посещение стендов ведущих мировых и отечественных брендов. У студентов также будет возможность договориться об обмене опытом и стажировке на лучших производствах мира.

Президент благотворительного фонда Борис Колесников поприветствовал победителей проекта и подчеркнул, что за такими креативными и талантливыми студентами – будущее пищевой отрасли Украины. "Поздравляю победителей, они заслужили признание. Конкурс был сложным, с массой интересных концепций, многие из которых будут иметь практическое применение. Хочется поблагодарить родителей и педагогические коллективы, которые подготовили великолепных специалистов. В Кельне студенты познакомятся со своими коллегами, увидят лучшие компании мира и то, как они работают. Уверен, наши юные пищевики ни в чем не уступают лучшим мировым специалистам пищевой промышленности", – отметил Борис Колесников.

Эксперты уверены – в Украине много целеустремленной молодежи и благодаря подобным инициативам, у нее есть шанс заявить о себе и своих проектах, начать карьеру предпринимателей, развиваться в отрасли. "Меня радует, что стартаперы все чаще останавливаются на вопросах здорового образа жизни, правильного питания, технологиях создания уникальных продуктов. Это здоровье и долголетие нации. Но еще больше радует факт, что находятся люди, которые готовы инициировать благотворительные конкурсы, поддерживать юных пищевиков и инвестировать в их идеи", – рассказал член жюри конкурса "Пищевые технологии 2019", директор компании "АПК-Инвест" Иван Башкир.



Напомним, Фонд Бориса Колесникова в течение 10 лет реализует образовательные программы для украинских студентов, цель которых – воспитать технически грамотное молодое поколение специалистов в стране.