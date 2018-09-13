Завтра в Украине испортится погода, но не везде: синоптики уточнили прогноз

Сегодня, 17:15

В некоторых областях будет под 30 градусов, а местами будет прилично поливать

Автор фото: Григорий Салай, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Завтра в Украине снова придут дожди с грозами, однако в половине областей будет солнечно и местами даже жарко, сообщает Укргидрометцентр.

Весь запад Украины 14 сентября накроют дожди с грозами, но будет умеренно тепло. Днем ожидается 24-26 градусов, на Закарпатье до +29; ночью – 12-14 тепла.

В центральных и северных областях будет сухо и тепло: днем 24-26, ночью – 13-15.

В восточных областях дождь синоптики прогнозируют в Днепропетровской (с грозой) и Донецкой областях. Температура днем 26-29; ночью – 11-14, в Донецкой области до +17.

Также грозовой фронт заденет и юг страны. Дожди с грозами пройдут в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В Николаевской и Одесской областях сухо. Температура днем 24-26, ночью – 15-17.

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Напомним, мы писали прогноз синоптиков о том, как в ближайшие дни измениться погода. До конца недели в Украине погода будет осенней, но после похолодания снова придет тепло, а дожди на время отступят.

В свою очередь известный народный синоптик Леонид Горбань обрадовал украинцев прогнозом – в Украину еще придут два бабьих лета. В то же время он отметил, что между потеплениями стоит ожидать и похолодания.
погода, синоптики, дожди, грозы

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Источник:

"Сегодня"

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