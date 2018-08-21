Завтра жара спадет и станет свежее, но не везде: синоптики порадовали прогнозом

Жителям некоторых областей все еще не стоит прятать купальники и пляжный сезон будет в разгаре

Дождевой фронт покидает Украину и завтра по всей территории страны будет сухо и солнечно, а местами даже спадет жара, сообщает Укргидрометцентр.

В отличие от сегодняшних дождей с грозами на половине территории страны, завтра, 22 августа, будет без осадков. Так, в западных областях температура будет разной: в Ровенской и Волынской областях не более 25 градусов, во Львовской и Тернопольской – до 27, а на Закарпатье и в Черновицкой области – до +31. Ночью синоптики прогнозируют всего 12-14 градусов.

Еще свежее будет в центре страны и на севере – 22-24 градуса, но местами до 27 тепла. Ночью 12-14, местами до 17 тепла.

А вот на востоке все еще будет сохраняться жаркая погода с температурой 27-29 градусов. Также жара будет и на юге. Там столбик термометра перевалит за 30 градусов – до +32. Ночью до 20 градусов.

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве так разбушевалась непогода, что по Крещатику текли реки, торговый центр залило водой. Из-за мощнейшего ливня машины застревали посреди дороги, в центре города сломаны каштаны и рекламные щиты.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода до конца лета и в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки.