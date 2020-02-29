Заявление "Медиа Группы Украина" по итогам встречи руководителей медиагрупп с президентом Украины Владимиром Зеленским

На встрече обсуждалась ситуация, возникшая в связи с изменением кодирования телевизионного спутникового сигнала медиагрупп.

Мы, "Медиа Группа Украина", приветствуем стратегическое решение, которое было разработано в процессе конструктивного диалога. Согласованные с представителями индустрии меры позволят решить проблему с доступом украинцев к контенту национальных телеканалов.

Перед оператором спутникового вещания Xtra TV, который входит в "Медиа Группу Украина", уже поставлена задача – разработать социальный пакет с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения.

Глава государства согласовал с представителями медиагрупп, что до 16 марта 2020 года будет обеспечен запуск четырех незакодированных на спутнике международных версий национальных телеканалов. То есть, каждая медиагруппа сделает доступной для украинских зрителей на два года международную версию одного своего телеканала, и таким образом телевидение будет доступно для зрителей на всей территории Украины, в том числе на оккупированной, и переход на платную модель смотрения будет плавным и комфортным для телеаудитории.

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"Медиа Группа Украина" в 2019 году запустила незакодированный национальный информационный телеканал "Украина 24", который доступен к просмотру через спутники HotBird, Astra и Eutelsat 9b не только в Украине, но и на территории Европы и Северной Америки. На телеканале "Украина 24" зрители могут смотреть также и программы национального телеканала "Украина": политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", общественно-резонансный проект "Контролер", проекты журналистских расследований "Гучна справа" и "По следам…".

Мы, "Медиа Группа Украина", считаем, что для стратегической защиты информационной безопасности страны необходим, в первую очередь, доступ украинских зрителей к проверенной и актуальной информации о происходящем в стране.

Напомним, 28 января четыре крупнейшие медиагруппы Украины закодировали свои спутниковые сигналы. После чего депутаты обратились к президенту с просьбой ввести мораторий на кодирование.

25 февраля "Медиа Группа Украина" выступила с заявлением по поводу обращения депутатов к президенту о введении моратория.

"Кодируя телевизионный сигнал на спутнике, а точнее – изменяя кодировку на более защищенную, мы, по сути, выполняем требование лицензии, которую нам выдает государство, а также требования правообладателей, которые продают нам права на использование определенного контента", – говорится в заявлении.

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