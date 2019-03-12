Здоровый сон и меньше тепличных витаминов: как чувствовать себя хорошо в период смены сезонов

Витаминные комплексы важны, но они не являются панацеей от всех бед

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Здоровый сон и меньше тепличных витаминов: как чувствовать себя хорошо в период смены сезонов Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/688/0c3/5c76880c33f57.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/688/0c3/5c76880c33f57.png 2019-03-12T13:15:00+02:00 Украина Витаминные комплексы важны, но они не являются панацеей от всех бед

В период смены времен года человеку необходимо следить за своим здоровьем и соблюдать определенные правила, чтобы чувствовать себя бодрым и не заболеть.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал врач Денис Арман.

По словам медика, в первую очередь, в период перехода с зимнего времени на летнее нужно следить за своим сном.

"Учитывая то, что будет проходить переход на летнее время и у человека сбивается биоритм, сейчас нужно полноценно высыпаться. Нужно стараться не засиживаться за чтением, соцсетями, сериалами, работой. Ложиться спать надо так, чтобы полноценный сон был не более восьми часов для взрослого человека", – говорит Арман.

Кроме того, нужно больше гулять на свежем воздухе и показываться солнцу.

"Прогулки около часа на свежем воздухе позволят успокоить нервную систему. Вечерние прогулки будут нормальным дополнением ко сну", – дополняет врач.

По его словам, также необходимо следить за своей одеждой. Смена сезона характеризуется перепадами температуры. И в это время важно не перегреваться.

"В период неустойчивой температуры нужно подбирать свой гардероб так, чтобы не допускать перегрева организма. Когда чересчур утепляются - потеют, потом переохлаждаются. Одеваться надо так, чтобы не допускать перегрева. Лучше отказать себе в теплых вещах, больше двигаться, но не вспотеть. Земля еще холодная. Тепло сейчас обманчиво", – объясняет специалист.

Важным моментом является и питание. При этом, пичкая себя и ребенка фруктами и овощами, надо помнить, что большинство из них выращены и теплицах и особой пользы не несут.

"Фрукты и овощи – не содержат тех полезных веществ. Они выращены в теплицах и могут содержать химикаты. Безусловно, надо следить за питанием, питаться как можно разнообразно, но при этом не полагаться на овощи и фрукты. Они сейчас особо не добавят здоровья", – комментирует Арман.

И, напоследок, важно принимать витаминные комплексы. Они помогут нормализовать работу организма. Но опять-таки не являются панацеей от всех бед.

"Комплексы нормализуют состояние организма. Благодаря им будет достигнут баланс по витаминам, макро- и микроэлементам. Но это все может лишь косвенно повышать сопротивляемость организма к сезонным заболеваниям. Это не является панацеей и гарантией того, что человек не заболеет. Но все же витаминные комплексы важны в период смены сезонов и помогают восполнить нехватку необходимых веществ", – суммирует врач.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" развенчал популярные мифы о профилактике гриппа и ОРВИ. Врач Денис Арман рассказал, почему соль в нос и популярные чайки не уберегут от простуды.

Кроме того, медики рассказали о том, как уберечь ребенка от заболеваний.

Также стоит напомнить о советах специалистов на время эпидемии гриппа и ОРВИ: медики дали рекомендации, которые позволят сэкономить на лекарствах.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.