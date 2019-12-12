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Зэки из тюрем выманивают деньги по телефону: в Минюсте придумали решение проблемы

12 декабря, 13:13

Игорь Серов

В тюрьмах заключенные без проблем получают доступ к мобильной связи и используют ее в преступных целях

/ Фото: AFP

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В Украине процветает телефонное мошенничество и не редко этим занимаются заключенные прямо из тюрем. Для решения проблемы рассматривается вариант перекрытия мобильной связи. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал замглавы Минюста Виталий Васылык.

Он отметил, что правоохранители в курсе случаев телефонного мошенничества в тюрьмах, а также о том, что администрация этих учреждений закрывает глаза на это.

"Но в паспорте реформ, который мы активно изучаем, есть такой инструмент как прекращение GSM-сигнала на территории колоний и СИЗО. Вместо этого предлагается стационарная телефонная связь для того, чтобы осужденные общались со своими родными и адвокатами. Проект реалистичен, но операторы могут жаловаться на то, что сигнал может исчезнуть и у абонентов, проживающих рядом с тюрьмами. Если же тюрьма находится за пределами города, то внедрить такую систему будет очень легко. Не скрою, что сейчас у нас есть так называемые "черные зоны", где администрация заявляет, что не может контролировать там обстановку. Почему? Из-за того, что, например, начальник пришел 2-3 месяца назад, его команда еще не сформирована. Мы положим конец такому явлению, как "черные зоны" – учреждениям, в которых контроль администрации является номинальным", – сказал Васылык.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью новым замглавы Минюста: "За нетяжкие преступления перестанут сажать в тюрьму".

Отметим, в украинских тюрьмах не только продолжают оказывать запрещенные услуги, но за последние полгода на них даже выросли расценки. Последний случай: в Винницкой области инспектор Могилев-Подольской колонии №114 был заподозрен в том, что потребовал 3000 грн за то, что доставит заключенному "оптом" три мобильных телефона — по 1000 грн за каждый аппарат. Читайте подробней, о тюремном прайсе – что покупают и продают за решеткой.

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Источник: Сегодня

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