Власть против "воров в законе": подходит ли Украине грузинский рецепт

Путь Грузии: подойдет ли для Украины грузинский сценарий, и что об этом думают юристы

/ Фото: AFP

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О том, кто такие "воры в законе", вероятно, имеет представление почти каждый житель постсоветского пространства. Закрытая иерархия тюремных сообществ давно перестала быть тайной. Массовое искусство показывает "воров в законе" по-разному: в зависимости от ситуации это и "благородные Робин-гуды", и жестокие преступники. Как бы там ни было, "вор в законе" – не рядовой преступник. Это человек, который сознательно противопоставляет себя правосудию, предпочитая законности свод вольнотрактуемых тюремных правил. "Вор в законе" имеет влияние на криминальный мир, является "менеджером" высшего звена.

Фактически это вымирающий вид. В Украине людей, которых обоснованно называют "ворами в законе" – не сотни, а даже десятки. На этой неделе президент Владимир Зеленский сделал первый шаг к тому, чтобы эта "профессия" и вовсе ушла в прошлое. Насколько это удалось – разберемся в данной публикации вместе с экспертами.

Путь Грузии: на что обращают внимание эксперты в "позитивном примере"

Говоря о борьбе с "ворами в законе", чаще вспоминают опыт Грузии, реже – России. В Грузии, в далеком 2003 году решили переиграть преступников по их же правилам. Оттолкнулись от того, что такие люди, согласно своим неписаным тюремным законам, не могут отрицать личную принадлежность к криминальному миру, т.к. отрицание приравнивается к предательству. То есть попавший в руки правосудия криминальный воротила не мог сказать полиции, что он не "вор в законе": за отказ от статуса его наказали бы свои же "коллеги". С другой стороны – признаваясь в принадлежности к "королям криминального мира", человек автоматически зарабатывал уголовную статью как организатор преступного сообщества.

Сергей Старенький больше 10 лет проработал в Киевском следственном изоляторе, возглавлял Государственную пенитенциарную службу Украины. Комментируя грузинский опыт, объясняет: такая инициатива имела успех лишь в самом начале. Представителям криминального мира не сложно менять свои же неписаные правила, поэтому после первых прецедентов с признаниями, "авторитетам" внезапно стало можно отказываться от принадлежности к воровской элите. Такое исключение распространялось на диалоги с полицией и лишь в случае угрозы уголовного преследования.

"Инициатива, конечно, выглядит правильной. Но есть несколько подводных камней. Когда эта идея была реализована в Грузии, она была, условно, "воровской" страной, там было много "воров в законе", и это сработало. Инициатива учитывала некоторые понятия "воровского кодекса", которые запрещали "ворам в законе" отрицать свой статус. На практике это выглядело так: ловили вора в законе, задавали ему на камеру вопрос о его принадлежности к "ворам в законе": если он подтверждал, то на основании этого он получал 8 лет. После этого воровской мир понял, что ситуация направлена против него, и были приняты "поправки", согласно которым "вор в законе" мог в разговоре с полицией отказаться от своего статуса. После этого в интернете стали появляться видеозаписи задержаний, где "воры в законе" отказываются от своего статуса. В таком случае наступают сложности в процессе доказательств. В нашем случае по закону они (воры – Ред.) будут позиционироваться как лидеры преступного сообщества, это новое понятие в УК, и сложно сказать, как оно будет доказываться", - говорит Старенький

Юрист-криминолог Анна Маляр обращает внимание на то, что грузинская ситуация отличалась от текущих украинских реалий:

"Речь в том, что грузинский опыт, с одной стороны, интересен в контексте борьбы с криминалитетом, "ворами в законе", стоящими на вершине криминального мира. Но есть ряд нюансов. Что касается самого механизма, он ключевым образом базировался на личностных качествах самого Саакашвили. Для того, чтобы законы не только принимались, но и исполнялись, важно, чтобы вся властная вертикаль работала в одном направлении и координировалась из одного центра. Пока наиболее идеальная форма действий власти – ряд сдерживаний и противовесов, но вместе с тем, опыт Сингапура и Грузии указывает, что на начальном этапе нужен один единственный центр руководства. В Грузии это был Саакашвили, в Сингапуре – Ли Кван Ю. Хотя это были демократы, но достаточно жесткие в своем руководстве. При этом грузинский опыт был удачным как раз по причине такой модели", – говорит Анна Маляр.

Неотложные меры для борьбы с "раковой опухолью": как в Украине подошли к проблеме

Во вторник, 3 декабря Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за совершение преступлений и за сам статус "законника". Законопроект получил в парламенте номер 2513 и статус "неотложного".

Целесообразность документа описана в пояснительной записке. В частности, указывается, что организованная преступность представляет значительную угрозу для прав и интересов граждан, развития общества и для национальной и публичной безопасности страны.

Согласно тексту документа, в 28 статье УКУ к понятиям "организованная группа" и "преступная организация" добавится "преступное сообщество". Тут же дается и определение самого термина "вор в законе":

"Вором в законе" признается лицо, которое придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, которые совершали уголовные преступления, руководит, координирует и/или организовывает деятельность преступного сообщества или ее части или является участником такого сообщества", – говорится в законе Украины про внесение изменений в Уголовный кодекс Украины насчет ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.

Также предлагается определить ответственность лиц за сам факт пребывания в статусе "вора в законе". Для этого УК нужно дополнить рядом статей, в частности ст.255-1 п2, которая определяет:

"Пребывание лица в статусе "вор в законе" – наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества"

Ныне проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, передан на рассмотрение в комитеты ВР.

Бывший заместитель главы Нацполиции, ныне ректор Одесской академии МВД Вячеслав Аброськин поддержал инициативу Зеленского, напомнив, что дополняется УК по примеру Грузии. Инициативу он назвал "безотлагательной":

"Сегодня это действительно безотлагательный закон, т.к. "воры в законе" – раковая опухоль, которая растет и каждый день распространяется на здоровые части, поражая и уничтожая нашу страну",- указал экс-замглавы Нацполиции

К посту Аброськин приложил фотографии 14 людей, которых называют "ворами в законе". (В прошлом году называлась цифра в 40 человек)

Его оппоненты в этом вопросе также обращают внимание на грузинский опыт, указывая на необходимость создания инфраструктуры, которая бы позволила выполнить главную задачу инициативы – устранить "королей преступного мира" от рычагов управления криминальным миром.

"Никто уже не помнит, но чтобы этот процесс не оказался "неформальным", в Грузии была построена специальная тюрьма, где "воры в законе" были изолированы от внешнего мира. Выходит, вора не просто нужно поймать, дать ему срок и забыть об этом. Сейчас в Украине нет ни одного СИЗО или исправительной колонии, в которых был бы правопорядок. Если такого человека туда поместить, это будет только плюс к его "воровской карме" – он сможет все равно свободно влиять там на процессы, руководить преступными группировками, находящимися на свободе, решать вопросы по коррумпированию сотрудников и так далее. Влияние воров в законе на страну и экономику преувеличено. Они, конечно, имеют определенный вес, но это не основная проблема. В Украине таких людей около десятка. Остальные – приезжают, например, из Грузии, группой в 5 человек, грабят квартиры, и через месяц уезжают. Также приезжают условные "переговорщики" из России, которые занимаются распределением сфер влияния в международном наркотрафике. Постоянно действующих в Украине все знают. И если их посадить, они будут руководить процессами из колонии. При уровне коррумированности судов, прокуроров, пенитенциарных служащих, думаю, в этом у них проблем не будет", – считает экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький.

Нечеткие формулировки и опасность для правозащитников: мнение практикующего юриста

Игорь Чудовский многие годы возглавлял адвокатское объединение в Луганске, а теперь в Киеве. Он считает, что подобный грузинскому закон необходим. Но на данном этапе адвокат называет его спорным:

"Законопроект необходим. Но он является спорным. Много понятий, которые теперь криминализированы, имеют нечеткую формулировку. Это может в дальнейшем повлечь за собой ряд нарушений основополагающих принципов уголовного права. Так, например, на практике мы часто встречаем, что "воры в законе" выступают "третейскими судьями", не обязательно совершая при этом предусмотренные уголовным законодательством преступления. Расскажу пример: однажды была угнана машина. Владелец обратился к "вору в законе" из города Сум с просьбой найти и вернуть ее. Правоохранительные органы, к которым он обращался, решить эту проблему не могли. После обращения, машина была в течение нескольких дней возвращена. Никто не пострадал, преступных действий при этом совершено не было. Но теперь сам факт обращения к так называемому "вору в законе" уже будет являться уголовно-наказуемым деянием для лица, которое к нему обратилось. Второе – вопрос презумпции невиновности. Предположим, дедушка 80 лет был признан вором в законе 40 лет назад, во времена СССР, сейчас сохраняет за собой такой статус, и согласно определению, "пользуется уважением в криминальном мире". Само нахождение в таком статусе уже его криминализует. Но как же понятие того, что закон не имеет обратной силы? Или, к примеру, то, что такой человек много лет живет жизнью добропорядочного гражданина? Непонятно и то, что будет с доказательной базой по поводу так называемых "сходок". Понятие "сходки" можно декриминализировать, назвав его "днем рождения", "свадьбой", "похоронами". Выходит, людей, собравшиеся помянуть умершего "криминального авторитета", смогут объявить "сходкой"? Закон необходим в любом случае. Но как же с правом на защиту? После прочтения закона я понял, что мне, как адвокату, будет сложно оказывать юридическую помощь и адвокатскую защиту людям, которые имеют статус "вора в законе". Правоохранители могут характеризовать это как содействие, помощь, а мои контакты расценивать как деятельность в преступном сообществе. Адвокат с подачи правоохранителей может быть отождествлен со своими клиентами, которые входят в понятие "преступное сообщество". Мне кажется, к "ворам в законе" необходимо применять наказание не за ношение этого титула, а за преступную деятельность на территории нашего государства: организацию преступлений, руководство сообществом. Объективная сторона преступления должна быть более выражена, нужно точнее определить, что именно должно быть криминализировано".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как защитить свое жилье от воров.

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