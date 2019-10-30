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Зеленский на форуме в Мариуполе, Столтенберг в Киеве и заседание Рады: топ-темы дня

30 октября, 09:55

В среду определились главные темы, за которыми будут следить СМИ

/ Фото: Pixabay

В среду, 30 октября, сразу несколько важных тем получат свое развитие и станут объектами внимания для прессы.

Продолжается поездка президента Украины Владимира Зеленского в Мариуполь для участия в Первом инвестиционном форуме RE:THINK. Invest in Ukraine и "Форумі Єдності".

Начинается визит в Украину постоянно действующего руководящего органа НАТО – Североатлантического совета НАТО под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга. В рамках визита планируется проведение заседания Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

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Пройдет очередное заседание Верховной Рады. На повестке дня несколько важных ратификаций, законы о сохранении леса и переименования населенных пунктов.

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В Киеве состоится Форум "LIFE AFTER: Ключевые аспекты запуска рынка земли в Украине". Спикеры: Алексей Мушак, советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам, Марьян Заблоцкий, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и другие эксперты.

О том, какими были итоги вторника, 29 октября, читайте в информационно-аналитическом обзоре на сайте "Сегодня".

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форум НАТО Мариуполь Владимир Зеленский народный депутат Йенс Столтенберг

Источник: Сегодня

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