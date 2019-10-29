Разведение сил на Донбассе, инвестиционный форум в Мариуполе: итоги дня

Зарплаты выросли вместе с задолженностью, а местные дороги обещают отремонтировать в кредит

/ Фото: Pixabay

Общество

16 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Начался процесс разведения сил в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдение режима тишины в течение последней недели. Разведение сил в Петровском и Золотом является условием для проведения саммита "нормандской четверки".

Узнавайте все подробности в текстовой трансляции сайта "Сегодня" – На Донбассе началось зеркальное разведение сил

Погибли 1375 человек на пожарах с начала 2019 года в Украине. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

300 млн грн выделил Кабмин дополнительно на строительство доступного жилья для 950 семей (из них 200 – семьи ветеранов АТО) в пригородах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова.

Кабмин одобрил назначение глав Волынской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областных госадминистраций.

Кабмин и ЕБРР подписали меморандум о взаимопонимании относительно программы финансирования региональных дорог в Украине. Первый транш может составить 300 млн евро. ЕБРР будет кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии. Работы планируется начать с восстановления местных дорог Херсонской области.

55 235 взрывоопасных предметов, в том числе 1 143 авиационные бомбы изъяли и уничтожили пиротехнические подразделения ГСЧС с начала 2019 года.

Верховная Рада приняла в целом законопроект о введении административной ответственности за нарушение правил перевозки детей (в частности, без автокресла). На водителя должен быть наложен штраф в размере 30 необлагаемых налогом минимальных доходов (510 грн).

Реклама

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которые вводит для нардепов штрафы за "кнопкодавство" – от 3 до 5 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Читайте также: "Трюк со штрафом": эксперты оценили реалистичность наказания за "кнопкодавство"

Экономика

Ослабил на 4 копейки до 25,11 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 30 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 29 октября. За неделю с 23 по 30 октября гривня ослабла по отношению к доллару на 13 копеек.

Инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine открылся в Мариуполе. На нем присутствуют: инвесторы и представители из 45 стран мира; около 100 руководителей, которые непосредственно принимают инвестиционные решения; 20 официальных делегаций во главе с министрами и послами из Литвы, Дании, Швеции, Великобритании, Швейцарии, Японии, США, Канады и др.

Видео: president.gov.ua

Выросла на 18,2% средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре в годовом выражении – до 10 687 грн. По сравнению с августом она выросла на 1,4%. При этом реальная зарплата в сентябре по сравнению с августом выросла на 0,7%, а по сравнению с сентябрем прошлого года – на 9,8%.

В тренде Проблема долгостроев в Украине: эксперт предложил радикальное решение

Выросла на 11,5% общая сумма задолженности по выплате заработной платы за сентябрь, до 3,14 млрд грн. При этом задолженность работникам экономически активных предприятий стала больше на 18,8% и достигла 1,97 млрд грн.

Начнет действовать с 2021 года кардинальная налоговая реформа, анонсировал президент Зеленский.

Нашли компромисс Кабмин и табачные компании относительно так называемых "табачных поправок" в закон о регулировании цен на сигареты. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Реклама

Власть не собирается возвращать проблемные банки, в том числе ПриватБанк, их прежним владельцам. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Увеличила на 21,5% в годовом выражении Украина в январе-сентябре экспорт агропродукции, до 15,8 млрд долл. Об этом сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Минобразования выступает против введения 40-часовой рабочей недели для учителей. Об этом заявила министр Анна Новосад. Но система оплаты труда педагогов нуждается в реформировании, поэтому министерство считает целесообразным внести отдельные надбавки к зарплате учителей в должностной оклад.

Четыре телеком-оператора подписали с Кабмином меморандум о покрытии всей территории Украины интернетом. Цель меморандума – обеспечение максимального покрытия территории страны сетями 4G и 5G.

Произвели 768,2 тысячи тонн сахара украинские сахарные заводы с начала сезона, который стартовал 30 августа, сообщили в ассоциации "Укрцукор". Переработано 5,25 миллиона тонн сахарной свеклы.

Фонд гарантирования вкладов продлил на один год сроки ликвидации "Радикал банка" и "Интеграл банка".

Мир

Власти РФ заявили, что для достижения договоренностей по транзиту газа Украина должна отказаться от судебных претензий. Украина и Еврокомиссия выступили с единой позицией:

Microsoft обвинила хакерскую группу, которую считают связанной с российским правительством, в атаках на 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру. Некоторые из атак были успешными, большинство — нет

Альпинист из Непала побил мировой рекорд, поднявшись на 14 самых высоких вершин мира за 189 дней. Это сделал 36-летний Нирмал Пуржа, известный также как Ним.

10 тысяч памятных монет, выпущенных в память о Brexit с датой 31 октября, вынуждено будет уничтожить казначейство Великобритании. Монеты номиналом 50 пенсов планировали продавать коллекционерам по 10 фунтов за штуку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама