Зеленский рассказал, чем грозит рост количества больных коронавирусом в Украине

Рост количества больных COVID-19 в Украине может привести к остановке системы здравоохранения. Об этом комментируя распространение коронавируса в стране, заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы уже на этой волне "за две тысячи". Она очень опасна … Увеличение количества больных для нас просто остановит полностью медицину и государство ничего не сможет сделать", - сказал он.

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По его словам, дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации зависит от самих украинцев.

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"Сейчас все зависит от людей. Просто ходите в масках и просто осторожно... Никто не понимает, пока родной человек не заболеет – насколько тяжело выдержать это", – сказал президент.

Отметим, Владимир Зеленский во время сегодняшнего визита в Николаевскую область признался, что его сын переболел COVID-19.

"Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице. И если дети переносят это как дети – более менее нормально, только температура, – то взрослые переносят эту болезнь очень тяжело", – рассказал он.

Как известно, количество зараженных коронавирусом в Украине превысило 100 тысяч.

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