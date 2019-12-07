Зеленский собирает закрытое заседание СНБО

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 декабря, проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает сайт СНБО.

"Принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, что ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны для подготовки к встрече "Нормандской четверки".

В тренде Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев 7 декабря

Добавим, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама