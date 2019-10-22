Зеленский в Японии, а в Украине презентуют макроэкономический прогноз и "Е-контракты": топ-темы дня

Новости дня будут насыщены событиями в экономической жизни Украины

/ Фото: Pixabay

Вторник, 22 октября, будет насыщен событиями, в основном, из экономической сферы Украины. И пока президент Зеленский осуществляет визит в Японию, кроме освещения этого события, пресса будет внимательно следить за сообщениями и событиями профильных министерств.

Президент Украины Зеленский в Японии встретится с руководством палат японского парламента, представителями бизнеса, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами зарубежных стран.

Министр экономики Украины Тимофей Милованов и замминистра Сергей Николайчук представят макроэкономический прогноз на следующий год и расскажут об итогах рабочего визита министра в Соединенные Штаты Америки и о результатах переговоров с МВФ.

Реклама

Министр финансов Оксана Маркарова представит концепцию нового проекта "Е-контракты", который продолжит информационную трансформацию в сфере публичных финансов.

Состоится Форум по вопросам устойчивого управления земельными ресурсами громад с участием представителей 81 общины из восьми областей, Всемирного банка, международных проектов, народных депутатов Украины. В рамках Форума состоится пресс-конференция с участием Тимофея Милованова и Николая Сольского.

По случаю проведения IV Международного форума INNOVATION MARKET 2019 в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины пройдет большая пресс-конференция.

О том, какими были итоги понедельника, 21 октября, читайте на сайте "Сегодня" в аналитическом обзоре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама