Скандал с "Кварталом 95", визит Зеленского в Японию: итоги дня

Гладковский вышел из СИЗО под залог, а доллар опять подешевел

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Общество

12 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом. Там он принимает участие в интронизации нового императора Нарухито и проводит переговоры с японским премьер-министром. Японский вояж Зеленского стал первым визитом украинского президента в эту страну за последние 3,5 года: в апреле 2016-го пятый президент (2014-2019 гг.) Петр Порошенко посетил Японию с визитом.

В студии "Квартал 95" заявили, что их номера – это острая политическая сатира, "так было, есть и будет". Так компания ответила на острую критику своего номера с хором им. Веревки, в котором шутили над тем, что у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой сожгли дом.

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В Одессу прибыл американский транспорт Ocean Freedom, который привез два катера типа Island для украинских ВМС.

Кабинет министров одобрил изменения в постановления, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также гражданам старше 60 лет.

Бывший заместитель главы СНБО Олег Гладковский вышел из СИЗО после внесения за него залога. Сумму 10,6 млн грн внесла его семья. На Гладковского надели электронный браслет.

Уменьшилась на 177 тыс. человек численность населения Украины за январь-август и на 1 сентября составила 41 млн 976 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики. В январе-августе родилось 207,5 тыс. детей, а естественная убыль населения составила 394,6 тыс. человек.

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Экономика

Укрепил на 5 копеек до 24,98 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 22 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 21 октября. За неделю – с 15 по 22 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на 44 копейки.

Увеличились в 2,4 раза запасы газа в подземных хранилищах после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) – до 21,336 млрд куб. м. По состоянию на 19 октября, запасы были на 26,2% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

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Вырастет на 18,4-19,6% в ноябре стоимость газа для промышленных потребителей по сравнению с октябрем. Повышение объясняют ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. В октябре газ для промышленности подорожал на 4,9-5,6%.

Составило 3,59 млн голов поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на 1 октября. Это на 5,1% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года. Поголовье скота стало самым низким за всю современную историю Украины. Поголовье коров за год снизилось на 4,8% и составило 1,89 млн. Поголовье свиней сократилось на 3,1% – до 6,25 млн, овец и коз – на 3,2%, до 1,45 млн. В то же время поголовье птицы увеличилось на 4,6%, до 249,79 млн.

С 24 ноября упростятся правила ввоза в Украину живых животных (кроме домашних, спортивных, цирковых и т.п.). В этот день вступит в силу соответствующий приказ Минагрополитики.

Минрегион намерен запретить финансирование покупки жилья через государственные программы приобретения квартир до введения его в эксплуатацию .

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Вступил в действие кодекс по процедурам банкротства, принятый Верховной Радой в октябре прошлого года. Теперь в Украине возможно банкротство и физических лиц.

Президент Зеленский подписал закон, который направлен на борьбу с рейдерством. Теперь установлена одновременность совершения нотариального действия и госрегистрации прав.

641 материал о подозрительных операциях, которые могут касаться легализации доходов, полученных преступным путем, передал в правоохранительные органы Госфинмониторинг за 9 месяцев 2019 года. В этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, составляет 81,1 млрд грн.

В НБУ надеются подписать меморандум с МВФ по новой трехлетней программе расширенного финансирования (EFF) до конца 2019 года. Об этом сказала первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

Мир

39 конгрессменов США потребовали признать полк "Азов" террористической организацией. В этот список сейчас входят ИГИЛ, "Аль-Каида", "Хамас" и др.

Германия допускает, что Brexit затянется и ему потребуется техническая отсрочка. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Законопроект о выходе должен сегодня рассмотреть британский парламент.

В Чехии разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая действует через посольство РФ в Праге. Об этом сообщил руководитель Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михаил Коуделка. Утверждается, что члены сети планировали атаки против целей в Чехии и в других странах через интернет. Эта сеть являлась частью более крупной структуры, созданной Россией в других европейских странах.

Продлился 19 часов и 16 минут самый длинный в мировой истории беспосадочный перелет. Его совершила австралийская авиакомпания Qantas из Нью-Йорка в Сидней. За это время самолет Boeing 787-9 Dreamliner преодолел 16200 км. Он был полностью заправлен, но не вез груза, на борту было всего 50 пассажиров – в основном сотрудники авиакомпании. Целью полета было изучение его возможного влияния на пилотов, экипаж и пассажиров.

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