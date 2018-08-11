Жара не сдается: прогноз погоды в Украине на неделю

На днях украинские синоптики заявили, что в августе жару будут сменять дожди, которые ожидаются почти каждую неделю, но, в то же время, аномальных ливней ожидать не стоит. Сайт "Сегодня" решил уточнить прогноз и узнать, какая погода ожидается в самой середине месяца.

11 августа, в субботу на большей части Украины облачно, без осадков. Дожди с грозами ожидаются только в западных областях – Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской. Средняя температура воздуха днем по всей стране составит от 27 до 29 градусов выше нуля.

12 августа, в воскресенье дождей и гроз следует ожидать в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях. На западе страны днем в среднем от 25 до 27 градусов, на севере – от 25 до 29, в центральных областях от 27 до 31 градуса, в восточных – от 28 до 30 градусов, и на юге от 29 до 31 градуса тепла.

13 августа, в понедельник в Украине без осадков, температура воздуха останется в пределах тех же значений, что и в воскресенье.

14 августа, во вторник по всей стране солнечно и жарко – на большей части Украины днем от 28 до 30 градусов, на юге от 30 до 32 градусов.

15 августа, в среду в Украину возвращаются проливные дожди, правда, уже без гроз – мокро будет в западных областях. Осадки на пару градусов (до +28) остудят воздух. Но это только на западе. В остальных частях Украины будет еще жарче, чем в среду, температура воздуха поднимется до 32-33 градусов тепла.

Народный прогноз погоды

11 августа отмечается день святого мученика Калинника. В прежние времена существовало такое понятие как "мороки" – это мрачное туманное время, которое было характерно для этого дня, пишет сайт "Синоптик".

12 августа – в этот день почитается память апостолов Силы, Силуана и других. Наши предки заметили – если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не нужно.

13 августа отмечается день памяти праведника Евдокима. Раньше в этот день следили за восходом: если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в облака – можно ждать дождя.

14 августа отмечается праздник Происхождения Креста Господня (Первый Спас). С этого дня начинаются проводы лета, может быть первый ранний ночной заморозок, начало холодных рос.

15 августа отмечается перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика Стефана (Степана). Степан считается покровителем лошадей. Наши предки заметили, какова погода на Степана – таков и сентябрь будет. А по тому, каковы дни 15-19 августа, определяли погоду на сентябрь-январь.