Жара сохраняется, но похолодание близко: синоптики обновили прогноз погоды

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Август заканчивается, так и не принеся в Украину по-настоящему долгую летнюю жару. В то же время еще зимой синоптики говорили о том, что погода в этом году будет переменчивой, а значит, и в конце лета нас могут ждать сюрпризы.

Сегодня, 26 августа, антициклон Corina принесет в Украину сухую и солнечную погоду. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в Карпатах и Прикарпатье местами возможны небольшие осадки.

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"Температура воздуха упорно держится за те показатели столбиков термометров, которые ей еще принадлежат по сезонному праву. В понедельник ожидается +26...+33 градуса", - написала Диденко на своей странице в Facebook.

В Киеве 26 августа будет сухо солнечно и около 28 градусов тепла. При этом синоптик предупредила, что к четвергу, 29 августа температура воздуха в столице понизится на несколько градусов – до +23...+24.

Напомним, что в столице 13 августа стало самым жарким днем текущего года. Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня максимальный столбик термометра впервые в этом году поднялся до +35 градусов.

При этом не так давно Киев накрыл мощнейший ливень с ураганом. Сильный ветер повалил десятки деревьев, в нескольких местах произошли подтопления. Также новости "Сегодня" рассказывали, как ливень с грозой в Татрах стали причиной гибели нескольких человек:

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