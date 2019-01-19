Ждать ли эпидемии скарлатины в Украине: специалисты дали прогноз

Врачи рассказали, как отличить скарлатину от других заболеваний и как избежать болезни

Фото: Сегодня

Ждать ли эпидемии скарлатины в Украине: специалисты дали прогноз Людмила Грубник //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1f7/231/5c41f72310ce5.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1f7/231/5c41f72310ce5.jpg 2019-01-19T10:40:00+02:00 Украина Врачи рассказали, как отличить скарлатину от других заболеваний и как избежать болезни

Несмотря на частые сообщения СМИ о грядущей эпидемии скарлатины, на сегодня нет никаких причин говорить об угрозе массовых заболеваний этим недугом в нашей стране.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил врач-педиатр Денис Арман.

И хотя в Украине регулярно фиксируются отдельные случаи заболевания, говорить об эпидемиологическом подъеме пока рано.

"Возбудитель скарлатины – это бета-гемолитический стрептококк. То есть это не является каким-то специфическим возбудителем, это стрептококки, которые циркулируют в природе постоянно. И люди постоянно болеют стрептококковыми инфекциями. Только это чаще всего не скарлатина, а разные формы ангин", – считает Арман.

Такого же мнения придерживает и врач-эпидемиолог Юлий Жигалов.

"Сказать, что у нас возможна эпидемия. Вряд ли. Это бактериальная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем", – напомнил Жигалов.

Отличить скарлатину от других заболеваний легко. Хотя в последнее время фиксируются случаи, когда скарлатина протекает не так, как это описано в классической литературе.

"По классике, скарлатина начинается с повышения температуры и явлений интоксикации организма. Также она должна сопровождаться ангиной. На фоне ангины имеют место характерные мелкопятнистые высыпания, за исключением носогубного треугольника. Сыпь появляется к концу первых суток, реже – на второй или третий день. Сыпь имеет тенденцию к сгущению в естественных складках кожи, в паховой области и на боковых поверхностях живота. На третий-четвертый день язык, который до этого был покрыт белым налетом, очищается и приобретает характерный малиновый вид. Позже начинается характерное шелушение кожи. Но сейчас скарлатина протекает не так, как это описано в классической литературе. К примеру, по классике, скарлатина всегда должна сопровождаться ангиной. Сейчас допускается, что скарлатина может быть без возникновения тонзиллита. Также скарлатина сейчас тоже не сопровождаться характерными шелушениями в период разрешения сыпи", – комментирует Денис Арман.

Скарлатина лечится довольно быстро, особенно в эпоху антибиотиков. А вот в виде профилактики нужно соблюдать элементарные правила гигиены.

"В первую очередь, в это время необходимо посидеть дома, чтобы не дать присоединиться вторичной инфекции. Необходимо обратиться к врачу, который назначит антибиотики, жаропонижающие препараты. Во время лечения практикуются полоскания, различные противовоспалительные препараты. Важен питьевой режим, режим питания. Если говорить о профилактике, то вакцины нет. Нужно соблюдать личную гигиену, стараться быть меньше в местах скопления людей или же ограничить контакт с больным человеком", – объясняет Юлий Жигалов.

Специалисты успокаивают, скарлатина не является смертельным заболеванием. Если серьезно отнестись к этому заболеванию и правильно пролечиться, то можно избежать осложнений.

"Скарлатину никто не относит к смертельным болезням. Но она, как и ангина, может давать осложнения на сердце, на почки, на суставы", – говорит Арман.

Напомним, в Украине разгулялась корь. Уже более двух тысяч человек заболели корью в Украине с начала года.

Также мы писали о том, что в Украине будут заставлять вакцинировать детей от кори. Это будет касаться даже тех детей, чьи родители против прививки.

Вы сейчас просматриваете новость " Ждать ли эпидемии скарлатины в Украине: специалисты дали прогноз". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Загрузка...