Житель Сумской области проверил реакцию полиции в условиях военного положения

Сегодня, 20:16

Пьяный житель области решил пошутить и сообщил в полицию о российских диверсантах, 


Полицейские в Сумской области из-за ложного сообщения о российских диверсантах по тревоге подняли весь личный состав, а это почти сто правоохранителей.

Оказалось, один из жителей, навеселе, решил проверить реакцию правоохранителей в условиях военного положения.

"Было задействовано около 40 человек. За час нашли человека, им оказался 42-летний местный, который, будучи в подвыпившем состоянии, во время просмотра телевизора решил, таким образом, пошутить", - рассказал Алексей Борковец, заместитель начальника Шосткинского отдела полиции.

Задержанный свою вину признал.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что провел совещание с силовыми структурами, на котором разработан план по реализации режима военного положения.

"Я сегодня провел большое совещание с руководителями силовых структур, и мы наметили четкий план реализации режима военного положения, который будет неощутим для преимущественного большинства граждан", - сказал президент.

Как известно, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
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"Сегодня"

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