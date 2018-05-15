Жизнь военных на Донбассе под угрозой: в ООС обратились к СМИ и блогерам

Штаб Объединенных сил обратился к средствам массовой информации, блогерам и другим украинцам, пишущих о ситуации на Донбассе, воздержаться от распространения данных о ВСУ, которые могут привести к гибели украинских военных. Соответствующее обращение опубликовано в Facebook ООС.

Военные отмечают, что украинская армия осуществляет задачи по улучшению тактического положения войск, и утечка информации может стоить жизни воинам.

"Во время выполнения этой тяжелой и опасной работы наших героев, военные части Объединенных сил потребует определенной непубличности и конфиденциальности. Утечка информации может стать причиной поражения и потерь среди наших воинов", – говорится в сообщении.

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В ООС также заверили, что Украина освободит территории, которые оккупировала Россия, и работа украинских военных будет обнародована, но всему свое время.

Напомним, в ноябре прошлого года с подобным обращением к украинцам выступили в штабе АТО. Тогда военные обратились к людям, причастным к Минобороны, не распространять секретную информацию о перемещении, изменении позиций, раскрытии подразделений, продвижении бойцов ВСУ на фронте. Офицеры привели в пример утечку информации от волонтеров.

Как сообщалось, последняя неделя АТО (с 23 по 28 апреля) выдалась очень неприятной для украинской армии – за несколько дней ВСУ понесли потери в более чем 30 бойцов. Это стало следствием того, что противник пошел на обострение ситуации на фронте, а количество обстрелов в среднем было около шестидесяти.