Журналисты "Сегодня" отправились на север и юг страны, чтобы поставить рекорд

Съемочные группы "Сегодня" уже приблизились к точкам на севере и юге Украины, где одновременно будут установлены сине-желтые флаги и поставлен национальный рекорд.
На юге такое место – мыс Сарыч в Крыму, но из-за того, что полуостров сейчас оккупирован Россией, географы определили для нас крайнюю южную точку – поселок Вилково в Одесской области.
Здесь, на территории Дунайского биосферного заповедника, находится самая южная крайняя точка материковой Украины.
"Сегодня" идут в городской совет – сверять координаты.
"Действительно, наш город самый южный на материковой Украине. Вы находитесь в этой точке. За четыреста метров от места, где мы с вами беседуем – уже проходит государственная граница с Румынией", – рассказывает первый заместитель городского головы Василий Шовкун.
Вилково стоит на Дунае и этот населенный пункт еще называют украинской Венецией. В каждой третьей семье есть лодка, а рыбаков или моряков здесь больше, чем представителей других профессий.
"Сегодня" даже попробовали любимое блюдо вилковцев – уху.
"Это наша дунайская уха. Это рыба, выловленная в Дунае и приготовленная на костре в казане", – рассказывают местные рыбаки.
Тем временем, команда во главе с журналистом Сергеем Никифоровым подъезжает к самой северной точке Украины – селу Гремьяч в Черниговской области, которое находится у самой границы с Россией. "Сегодня" нашли самый северный дом в селе, а значит – и в Украине. Правда, здесь уже давно никто не живет. Хозяева, рассказывают местные жители, как-то приехали, покрасили забор в желто-голубые цвета, забили окна и уехали.
От этого дома до границы – считанные метры. Но как только "Сегодня" двинулись в сторону границы, как появились вооруженные пограничники. Выяснили, что за гости сюда приехали, и попросили не приближаться к границе.
Тем временем "Сегодня" заходят еще в один дом в селе. Здесь живут Екатерина и Александр Сулимы. Им по 65 лет. Говорят, живут, как все. Пенсию хотелось бы побольше, а здоровья – покрепче.
"Вон кобылка, курицы, инкубатор, собака, поросенок. Корова уже, правда, захромала, так баба ее сдала. Нет больше коровы", – говорит Екатерина Сулим.
Всего в селе Гремьяч живет более тысячи человек. Здесь одноименный пункт пропуска и несколько предприятий.
"Ферма есть, люди работают. На тракторном стане люди работают, на тракторах, кто на чем. Работы есть немного", – говорит местный житель Иван Юрьевич.
Команде "Сегодня" остается найти самую крайнюю северную точку, протестировать связь и, собственно, установить флаг.
Удастся ли группам "Сегодня" одновременно установить шесть флагов Украины в шести разных точках страны – смотрите 23 августа в выпуске "Сегодня" на канале "Украина".
Напомним, если вы остаетесь в столице и не знаете, куда пойти на День Независимости, – посмотрите афишу мероприятий в этот день.
Все подробности в спецтеме День Независимости 2019
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк