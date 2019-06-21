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Журналисты "Сегодня" помогли киевлянке вернуть деньги за потерянное в магазине золото

21 июня, 17:22

После вмешательства "Сегодня" людям поменяли испорченный бойлер, отдали деньги за ноутбук и пропавшую деталь золотой цепочки


Журналисты "Сегодня" помогли нескольким киевлянам защитить потребительские права. Мы уже рассказывали об эпопее с российским бойлером, который неожиданно потек в квартире жительницы столицы Светланы. В Украине отказывались ремонтировать российскую технику по гарантии. Чтобы не менять бойлер, сервисный центр отсылал владелицу товара в Россию. Мы решили проверить – действительно ли покупательницу отправляют за границу? Для этого пришли со Светланой в центр.

"Вы официальный сервисный центр?" – спрашиваем мы.

"Да. А почему вы не едете к гарантодателю?" -задает нам встречный вопрос сотрудник.

"Нам в Москву ехать?"

"Конечно."

"Вы издеваетесь сейчас?"

"Я не издеваюсь."

Светлана написала заявление в официальное представительство компании-производителя. Благодаря огласке через несколько недель гарантодатель все же заменил бойлер на новый.

Еще одна история, в которой "Сегодня" помогли отстоять право потребителя – тяжба вокруг испорченного ноутбука, который, к тому же, имел признаки контрабандной техники. Компьютер у киевлянина Антона взяли на гарантийный ремонт, но в обещанный срок не починили. Сначала интернет-магазин начисто отказывался контактировать с потребителем. Тогда вместе с Антоном к продавцу отправились корреспонденты "Сегодня".

"Я 4 раза писал вам на почту мне никто не ответил, – обращается киевлянин Антон к представителям продавца.

"Я не готова сейчас бить гарантом каких либо боязательств," – отвечает одна из сотрудниц магазина.

Два с половиной часа ожидания полиции – и Антону предложили в отделении написать заявление о том, что ему продали контрабандный товар.

"Спустя сутки мне позвонила юрист и сказала, что они обсудили возможность вернуть мне новой компьютер без каких либо дефектов, – сообщает о результатах разбирательств Антон. – Я как бы не пишу заявление в полицию, и мы с ними расходимся мирно".

Антон говорит: жаль, что добиться справедливости можно только с помощью телекамер, но уверяет: бороться стоит.

"Нужно отстаивать свое право не просто права а свое право которое прописано законом Украины, и тогда что-то возможно изменится и в нашей жизни и жизни страны" – подытоживает Антон.

Еще одна история – с золотой цепочкой, которая после гарантийного ремонта уменьшилась в весе, после замены застежки с украшения посыпались детали. "Сегодня" вместе с экспертом по защите прав потребителей Максимом Несмияновым отправились в магазин.

"Как получилось, что потерялось 0,9 грамма золота? – спрашивает экперт у сотрудницы магазина.

"Без комментариев", – отвечает продавщица.

Несколько месяцев владелица цепочки Алена пыталась вернуть свое, но тщетно. Тогда решила обратиться на телевидение.

"Деньги вернули, – вздыхает Алена. – Но стоило это двух месяцев борьбы. Конечно, стоит бороться, люди просто не знают, что можно доказать свою правоту.

"Сегодня" в очередной раз убедились, что с помощью журналистов отстоять свои права возможно. Вот только на всех пострадавших телекамер просто не хватает. Поэтому немалая часть споров заканчивается не в пользу потребителей.

Ранее "Сегодня" подготовили подробный материал, где рассказывается, как покупатель может отстоять свои права.

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Тег деньги, Киев, ремонт, золото, потребители, магазин, товар, бойлер, права потребителей

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Сегодня

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