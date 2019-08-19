Журналисты "Сегодня" выехали на Куяльницкий лиман, чтобы установить рекорд

Команда "Сегодня" ко Дню государственного флага установит национальный рекорд, объединяющий всю Украину. Журналисты поднимут флаги в шести точках страны.

Один из шести флагов будет развиваться в самой низкой наземной отметке Украины – это Куяльницкий лиман.

По дороге туда журналистка Мария Петрик попала в село, которое славится своими вениками. Также существует поверье, что здесь всех девушек называют Маша.

Выдвигаясь в путь, телегруппа "Сегодня" берет с собой лопатку и молоток. С их помощью будет установлен флагшток, на котором поднимется национальный флаг в самой низкой точке Украины.

До Куяльницкого лимана от Киева – почти 500 км. Погода по дороге – облачная и прохладная. Но это не мешает рассмотреть живописные деревни и города. Первая остановка – в Жашкове. Славится этот город, как уверяют местные, девушками.

"Они самые лучшие, потому что они едят сало и тогда губы такие красивые, блистят от сала, морщин нет", – рассказывает один из местных жителей.

Но не девушками единственными славится Жашков. Главная жемчужина города – жашковский конный завод. Древний Жашков был известен торговлей лошадьми. Теперь здесь сделали большой спортивный комплекс.

"Сегодня" повезло – корреспонденты застали тренировку ко всеукраинским соревнованиям. За Жашковом следует село, которое славится своими вениками. Из Дубиново они расходятся по всей Украине.

Местная жительница Мария Пересунько за день может сплести до сотни веников. "Сегодня" покупают один. А в соседнем селе телегруппу угощают грушами. Село называется Марийка. Местная жительница Мария Митрофановна говорит, что когда-то здесь всех девушек называли Мариями, поэтому и село получило такое название.

"У нас село было очень хорошее. Сейчас здесь меньше 300 жителей. У каждого во дворе или коза, или утки. С хозяйства и живут", – говорит жительница села Марийка Мария Пересунько.

Четыре часа в пути и впереди – еще куча приключений. Экскурсия на подводе и рассуждения по борщом с дальнобойщиками о том, что может объединить украинцев.

Как наши журналисты будут устанавливать рекорд на Куяльницком лимане, смотрите 23 августа в новостях "Сегодня" на канале "Украина", а также – на сайте "Сегодня" и на наших страницах в социальных сетях.

Напомним, если вы остаетесь в столице и не знаете, куда пойти на День Независимости, – посмотрите афишу мероприятий в этот день.

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